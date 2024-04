Gerard Depardieu, età, carriera, vita privata: chi è l'icona del cinema francese convocato dalla polizia per violeza sessuale

Gérard Depardieu è un'icona del cinema francese, noto per la sua presenza magnetica sullo schermo e la sua versatilità interpretativa. È stato convocato questa mattina (29 aprile) in commissariato in vista della decisione di porlo in stato di fermo in relazione alle accuse di violenze sessuali lanciate nei suoi confronti da due donne. Le aggressioni sessuali di cui è accusato sarebbero avvenute su due set, nel 2014 durante le riprese del cortometraggio “Magicien et les Siamois” di Jean-Pierre Mocky e nel 2021 sul set di “Volets vertes” di Jean Becker. Vediamo insieme chi è.

La vita

Depardieu è nato il 27 dicembre 1948 (quindi ha 75 anni) a Châteauroux, in Francia, da Anne Jeanne Josèphe "la Liette" e René Maxime Lionel Depardieu. Gérard ha trascorso la sua infanzia a Châteauroux.

La carriera

Depardieu ha iniziato la sua carriera cinematografica negli anni '70, guadagnandosi rapidamente una reputazione per la sua abilità straordinaria e il suo approccio intenso ai ruoli che interpretava. Ha collaborato con alcuni dei più grandi registi del cinema francese e mondiale, dimostrando una straordinaria versatilità nel passare da ruoli comici a drammatici. Il suo ruolo più celebre è probabilmente quello di Cyrano de Bergerac nel film del 1990, che gli ha valso una nomination all'Oscar come Miglior Attore. Altri ruoli memorabili includono il contadino amareggiato Jean Cadoret in "Jean de Florette" (1986), il gangster Serge in "Diva" (1981) e l'affascinante immigrato francese in "Green Card" (1990).

Controversie

Depardieu non è stato estraneo alle controversie e ai problemi personali nel corso della sua vita. Ha affrontato accuse di violenza e abuso, nonché problemi con l'alcolismo. Nel 2013 ha ottenuto la cittadinanza russa, suscitando dibattiti e polemiche sulla sua decisione di lasciare la Francia.

Vita Personale

Ha avuto diverse relazioni romantiche nel corso degli anni e ha avuto quattro figli da tre donne diverse. Ha anche sperimentato gravi problemi di salute, tra cui un attacco di cuore nel 2000. Nonostante le sfide personali, Depardieu rimane una figura rispettata nel mondo del cinema e della cultura francese, celebrato per il suo talento e la sua impressionante carriera.