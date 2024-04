Discovery, di chi è la tv che sta conquistando il mercato italiano

Warner Bros. Discovery è uno dei principali editori televisivi in Italia , con un ampio portfolio che comprende 17 canali multipiattaforma, oltre al servizio di streaming discovery+ dedicato ai contenuti non-fiction. L'offerta include 12 canali free-to-air (tra cui NOVE , Real Time e DMAX) e 5 canali pay (come Discovery Channel e Eurosport), raggiungendo una share complessiva del 7,5% sugli individui e del 9% sul target commerciale 15-54 anni. Il gruppo raggiunge circa 47 milioni di italiani al mese, offrendo una varietà di programmi di intrattenimento, lifestyle, true crime, natura e sport, con una significativa quota di produzioni locali e internazionali. Negli anni, ha introdotto nuovi formati e personalità televisive, consolidando la sua posizione nel mercato e diventando un punto di riferimento per partner distributivi e commerciali. Inoltre, grazie alla sua presenza digitale, il gruppo ha creato un ecosistema unico, con oltre 6 milioni di fan e follower, in grado di intercettare un pubblico diversificato.