Alessia Marcuzzi balla in mezzo al traffico di Roma: lo show (esilarante) a Viva Rai2

Fiorello, anche questa mattina, martedì 21 novembre, ha svegliato in modo scoppiettante i telespettatori di Viva Rai2! e con lui c'era anche Alessia Marcuzzi. La conduttrice romana si è cimentata in una gag molto movimentata e il tutto in mezzo al traffico romano mattutino. Poi, la "Boomerissima" si è accomodata all'interno del glass con Fiorello e gli altri ospiti.

Lezioni di fitness da Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi ha dato spettacolo per le vie di Roma, più precisamente al Foro Italico dove, sulle note di Maniac di Michael Sembello (colonna sonora del film Flashdance) ha lasciato a bocca aperta i romani che si stavano recando a lavoro. Leggins viola, felpa crop rosa pallido, calzettoni bianchi e scarpe da ginnastina: una vera e propria ballerina nella sua sala di danza a cielo aperto. Alessia non ha minimamente temuto le temperature mattutine e nemmeno gli sguardi divertiti e sorpresi dei passanti che si sono fermati a guardare le sue mosse di fitness a volte coordinate altre meno. La conduttrice ha fatto divertire Fiorello e i colleghi che hanno seguito la scena dal loro "glass" che l'hanno presentata così: «Portiamo la danza ai semafori».

Walter Veltroni a Viva Rai2!

Uno degli ospiti di Viva Rai2! di questa mattina, è stato Walter Veltroni al quale è stato chiesto di dare due consigli a due ‘giovani’ impegnate in politica: Giorgia Meloni ed Elly Schlein. «Ne do uno a tutte e due», risponde Veltroni. «Mettetevi insieme e fate una legge sui femminicidi».

Non si fa attendere la replica di Fiorello: «Sono sicuro che ti ascolteranno, perché è arrivato il momento di agire».