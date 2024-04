Celebrity Hunted, Raoul Bova e Rocio Munoz in coppia: «Per noi è stata come un fuga d'amore»

Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales sono una coppia nella vita. E ora anche nel gioco, a Celebrity Hunted - Caccia all’uomo. Un real-life thriller che vede un gruppo di celebrità darsi alla fuga in lungo e in largo per l’Italia, nel tentativo di mantenere l’anonimato e preservare la loro libertà per due settimane, con limitate risorse economiche.

Oltre a Raoul e Rocio ci saranno anche Belen Rodriguez in coppia con la sorella, Cecilia Rodriguez, i rapper Guè e Ernia, i comici Herbert Ballerina e Brenda Lodigiani.

Ma tra Raoul Bova e Rocio Munoz chi è stato la mente e chi il braccio della fuga? «Diciamo che tutte e due siamo stati sia la mente e anche il braccio di questa fuga - ci racconta Raoul Bova -.

Sulla strategia della fuga mi sono più prodigato io» ma, continua Rocio «in questo gioco devi essere pronto ad abbandonare le proprie certezze e dare spazio a chi in quel momento è più lucido. Ci siamo complementati bene».

Quanto essere una coppia anche nella vita vi ha aiutato?

Raoul: «Ti aiuta nel momento in cui non dai per scontato l’altra persona. Invece l'ascolti. In queste due settimane ci siamo ascoltati molto. Una cosa che facciamo spesso anche nella nostra vita, con i nostri figli. È fondamentale».

Rocio: «Per portare a termine una fuga è imprenscindibile avere di fianco un compagno di viaggio che conosci molto bene e che ti conosce molto bene. Io da sola non l’avrei mai affrontata questa avventura e nemmeno con un altro compagno di avventura. Solo con Raoul»

È stata una fuga anche d’amore?

Raoul: «Nella fuga ci si unisce, ci si conosce, ci si aiuta, c’è la solidarietà, c’è la comprensione. Stando vicino c’è la voglia di rincuorare l’altro, stargli vicino. Ci sono molti elementi interessanti della coppia…»

Rocio: «A noi piace molto amarci in libertà nella vita. Quindi è bello amarci anche in questa situazione un po’ diversa dove apparentemente l’amore aveva poco spazio ma sapendo che era lì, in fondo al bicchiere, e ci ha portato a speriementare cose diverse…».

In che cosa sono scappati nella vita Raoul Bova e Rocio Munoz? Sicuramente da qualcosa. Ma quel qualcosa lo raccontano loro nel video...

Celbrity Hunted - Caccia all’uomo è prodotto da Endemol Shine Italy, il popolare reality thriller sarà disponibile in tutto il mondo dal 6 maggio 2024 con i primi tre episodi, seguiti dai successivi tre episodi il 13 maggio.