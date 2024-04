Ermal Meta, età, carriera, l'arrivo della figlia, il rapporto con il padre: chi è il cantante che condurrà il Concertone del Primo Maggio 2024

Manca sempre meno al Concertone del Primo Maggio a Roma, che quest'anno avrà tantissime novità. Per la prima volta infatti, il consueto evento della Capitale, che celebra la Giornata della Festa del Lavoro, si terrà al Circo Massimo e non in Piazza San Giovanni come avvenuto negli scorsi anni. Cambiamenti anche alla conduzione: al posto di Ambra Angiolini, al timone del concertone dal 2018 al 2023, troveremo una coppia inedita: Noemi e Ermal Meta. Vediamo insieme chi è il cantante.