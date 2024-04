Celebrity Hunted, Belen Rodriguez: «In fuga da mio marito e dai pannolini di Luna»

Per la prima volta insieme. Non era mai successo. C'è voluto Celebrity Hunted - Caccia all’uomo per riunire Belen e Cecilia Rodriguez. Le due sorelle hanno detto di sì, hanno deciso di partecipare al real-life thriller che vede un gruppo di celebrità darsi alla fuga in lungo e in largo per l’Italia, nel tentativo di mantenere l’anonimato e preservare la loro libertà per due settimane, con limitate risorse economiche.

Oltre alle due Rodriguez, la coppia formata da Raoul Bova e Rocio Munoz, i rapper Guè e Ernia e infine i due comici Herbert Ballerina e Brenda Lodigiani.

Una fuga attraverso tutta l'Italia, da Nord a Sud. E per fuggire serve una mente e un braccio. «Io sono la mente naturalmente», ci racconta sorridendo Belen. «Una mente brillante», ribatte Cechu, anche lei sorridendo. Due sorelle che si vogliono bene. Da sempre. E avere un legame di sangue forte come il loro ha reso tutto più semplice: «Tutto molto più semplice perché - racconta ancora Cecilia - c’è una confidenza tale che se avremmo dovuto dirci qualcosa in faccia ce lo saremmo detti senza problemi.

Ma non ce ne è stato il bisogno».

Con Belen non si può parlare di vita privata ma scherzando o no, lo fa lei. Da che cosa sei fuggita? La risposta con un grandissimo sorriso è questa: «Da mio marito sicuramente…».

E poi da cos’altro ancora? «Posso essere onesta? Io sono scappata un po’ anche dai miei due bambini. Quando mi hanno proposto questo programma mi sono detta: “Quale occasione migliore per prendersi una vacanza e staccare un po’ da pannolini, biberon, notti in bianco e sveglie alle 7 del mattino per portare Santiago a scuola?”». Ma non solo. C'è di più. C'è all'interno dell'intervista video di Belen e Cecilia Rodriguez...

Celbrity Hunted - Caccia all’uomo è prodotto da Endemol Shine Italy, il popolare reality thriller sarà disponibile in tutto il mondo dal 6 maggio 2024 con i primi tre episodi, seguiti dai successivi tre episodi il 13 maggio.