Amadeus, l'ad Rai Roberto Sergio svela i motivi dell'addio: «E' stata una scelta di vita»

«Impossibile contrastare una scelta di vita“. Così l’Ad Rai, Roberto Sergio, parla su Facebook dell’addio di Amadeus alla Rai, rispondendo ad alcuni commenti sotto ad un suo post, in cui saluta il conduttore uscente con un “buona vita Ama e arrivederci!” scritto accanto ad una foto che li ritrae insieme abbracciati. Ad un commentatore che annota “si chiama grande fuga, in italiano”, l’Ad risponde: “Caro amico dissento”. E di fronte alla controreplica (“beh Ama non è un caso isolato, direi. E' che oggi ci sono tante ‘mamme’ oltre a Raiset. Questo è pluralismo”) argomenta: «Vero. Ma faccio fatica a fare la lista infinita di talenti, conduttori, giornalisti contrattualizzati con Rai ed in molti casi rinnovati proprio in quest’ultimo anno».

Un concetto ribadito anche in un successivo post dedicato ai 70 anni della televisione: «La Rai ha 100 anni di vita e da 70 anni è la televisione.