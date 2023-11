Viva Rai 2, Fiorello sulla condanna a Shakira a pagare 7,2 milioni al fisco: «Chissà quanto ci sarà rimasto male Piqué​»

È andato in onda stamattina la dodicesima puntata di «VivaRai2!», il morning show di Fiorello che in diretta dal Foro Italico suona la sveglia a colpi di buonumore tra musica, balli, ospiti di lusso e soprattutto un'improbabile ed esilarante rassegna delle notizie del giorno. Dal consiglio di Walter Veltroni a Meloni e Schlein alla battuta su Shakira e l’evasione fiscale, ripercorriamo insieme i momenti più belli ed esilaranti dell'appuntamento di oggi.

Stasera in tv, cosa vedere? Film, serie e programmi in onda oggi martedì 21 novembre su Rai, Mediaset, La7 (e non solo)

La puntata

In diretta su Rai2 dalle 7.00, anche oggi Fiorello, Biggio, Casciari e tutta la banda ci hanno dato il buongiorno dal "glass" del Foro Italico, tra musica, ballo e rassegna stampa.

Ospite di oggi, Walter Veltroni, a cui Fiorello ha chiesto due consigli per due "giovani" impegnate in politica: Giorgia Meloni e Elly Schlein. «Ne do uno a tutte e due. Mettetevi insieme e fate una legge sui femminicidi», ha detto Veltroni. Non si fa attendere la replica di Fiorello: «Sono sicuro che ti ascolteranno, perché è arrivato il momento di agire».

Tra gli altri temi affrontati, anche quello dell'evasione fiscale: «Una piaga che andrebbe estirpata, perché una delle cose più belle della vita è pagare le tasse», dice lo showman siciliano. «Soprattutto se le tasse vengono usate bene e intorno a te puoi vedere strade asfaltate, nuovi ospedali, servizi. Quando evadi, invece, "la metti in quel posto" a tutti gli altri. Che poi si sa che, alla fine, gli evasori spesso sono proprio quelli che guadagnano di più». Infine il commento su Shakira e sulla sua condanna a pagare 7,2 milioni per chiudere i conti con il fisco spagnolo: «Chissà quanto ci sarà rimasto male Piqué», ha ironizzato Fiorello.