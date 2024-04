Fiorello rivela: «La Nove vuole comprare il polo giornalistico de La7». E loro rispondono: «Stiamo bene qui, c'è posto anche per te»

Una bomba che sembra uno scherzo o uno scherzo che somiglia a una bomba? Nella puntata di Viva Rai2! di oggi 17 aprile Fiorello dice che Discovery sta trattando con Cairo per acquisire il settore news di La7, diretto da Enrico Mentana. Prima il conduttore parla di una trattativa tra Giovanni Floris per andare a Nove, riprendendo un articolo del Corriere della Sera. Poi annuncia: «La Warner – e lo dico perché so le cose – sta trattando per acquistare il polo giornalistico di La7. Se tu vedi Mentana c’è già il cartellino: scontato del 20%. E così con tutta l’informazione si fanno il Terzo polo». Poi chiude sibillino: «Si chiama gola profonda, c’è qualcuno che parla…»

Cosa ha detto

Archiviato il passaggio di Amadeus al Nove, le indiscrezioni in ambito televisivo lanciate da Fiorello non finiscono: «La Rai corre ai ripari, obiettivo blindare gli ultimi big rimasti.

Pare che Carlo Conti sia stato chiuso in uno sgabuzzino al terzo piano di Viale Mazzini», scherza. La notizia però è un'altra: la Rai infatti starebbe rischiando di perdere Sanremo, visto che la convenzione scade nel 2025. Fiorello ironizza: «C'è ancora assoluto mistero sull'azienda che potrebbe acquistare il Festival. Si sa solo che potrebbe cambiare nome in 'PierFestival'". Ma non finisce qui: «Dopo Amadeus via anche Floris. Lui fa il giro della morte, dopo la Rai è stato a La7, ora salta l'8 e andrà al Nove», prosegue lo showman leggendo un quotidiano.

L'indiscrezione vera e propria però arriva subito dopo: «La Warner sta trattando per acquistare il polo giornalistico de La7. Mentana ha già il cartellino con la scritta 'scontato del 20%', è già in partenza. Appena si comprano l'informazione hanno fatto già il terzo polo: Rai1, Canale 5 e il Nove». .

La replica del La7

«Caro Fiore, noi stiamo bene qui. Abbiamo anche un bel divano e per te c’è sempre posto…" Così La7 su X risponde ironicamente all'indiscrezione lanciata questa mattina da Fiorello a 'VivaRai2!'. Lo showman, infatti questa mattina, tra una battuta e un'altra, ha rivelato che «la Warner sta trattando per acquistare il polo giornalistico de La7»