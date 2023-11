La tendenza ora è lo stile Gatsby con collane sautoir

È un vezzo di stile, quello di farla roteare tra le mani, mentre in pista impazzava il ritmo frenetico del charleston: correvano gli anni Venti e le collane sautoir si imponevano quale gioiello must have, per via del tintinnio leggiadro che creavano, oscillando attorno alla silhouette. Oggi, mentre fanno capolino nell’acclamata serie televisiva Downtown Abbey, si impongono anche sulla scena della gioielleria contemporanea, riportando alla mente certe atmosfere luccicanti in stile Grande Gatsby. Lunghe e super femminili, sono spesso arricchite da nappe e ciondoli e indossate anche sulla schiena nuda, alla maniera di Chanel: con profonde scollature, Mademoiselle Coco scoprì infatti la schiena delle donne, lanciando di fatto la moda del sautoir indossato nel back.

COLLIER LUNGO

Fu poi lo scrittore Gabriele D’Annunzio, che coniò appositamente l’espressione collana ombelicale, per indicare il collier lungo, composto da un unico filo, e all’occorrenza sfoggiato anche in doppio giro. Il poeta era solito omaggiare le sue amanti con questi gioielli estrosi, tra i quali figurano anche modelli storici degli anni Venti e Trenta, disegnati da Mario Buccellati. Per questa stagione, il fascino seduttivo del sautoir, torna ad ammaliare la Maison di alta gioielleria, che lo impreziosisce con combinazioni di perle, giada, opale, lapis ed elementi in oro inciso e modellato.



La raffinata eleganza del sautoir, viene poi enfatizzata da Cartier nella nuova collezione Le Voyage Recommencé. Un viaggio al centro della creatività, con l’emblematico felino della Maison, che irrompe sul collier Panthere Givree: la pantera sembra vegliare su tre acquemarine dal peso totale di 20,33 carati, insieme a lapislazzuli ed onice. Da Chantecler, la collana Paillettes, in oro rosa 18 carati e smalto cattedrale, alterna gli iconici galletti in pavè di diamanti, a trenta paillettes gioiello, celebrando il legame unico e speciale della maison caprese, con il mare d’inverno, tema dell’alta gioielleria Mediterranea.

Tra i gioielli pezzo unico della collezione Le Grand Tour raconté par Van Cleef & Arpels, il sautoir Diana, è un omaggio all’omonimo tempio di Villa Borghese a Roma mettendo in valore zaffiri, smeraldi, perle e diamanti. La Città Eterna, figura tra le tappe del Grand Tour di ottocentesca memoria, che la Maison compie in cerca di ispirazione, tra arte, cultura e motivi decorativi della gioielleria etrusca, medievale e rinascimentale. Gucci Allegoria, guarda invece alla raffinata bellezza della natura nelle quattro stagioni, giocando con pietre antiche dal fascino vintage.



LE TONALITÀ

Evocando l’autunno, sono le tonalità calde del granato giallo che conquistano una delle più raffinate collane, arricchita da una colorata serie di tormaline e diamanti. Colori, forme e materiali, anche a contrasto, vengono messi in valore nelle creazioni haute couture di Palmiero Gioielli. Il sautoir della collezione Fragments, brilla di piccoli elementi romboidali, creando un gioco di texture tra l’oro e le pietre preziose, insieme a tormaline, malachiti, lapis e opale rosa. Allo stesso modo, i contrasti vincono da Vhernier, dove la catena Bisquit, esibisce la maglia in oro rosa, alternata a quella in madreperla bianca e grigia; l’apparente minimalismo rivela, la visione audace del marchio di gioielleria del distretto orafo di Valenza.



L’ORO BRUNITO

Silhouette dallo stile contemporaneo, anche in casa Crivelli, dove l’esclusiva versione della collana Like Regular esibisce l’oro brunito con pavé di diamanti neri. Inserita nella Black Tie Edition, si fa ambasciatrice di un ricco savoir faire che ammalia e conquista nell’intensa tonalità dark.