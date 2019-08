© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - E' partito da casa sua, a Perugia, per arrivare fino a Pantalla con l'intenzione di strappare collane d'oro dal collo delle donne. E in un caso c'è pure riuscito: lui è un trentenne, ed è stato arrestato dai carabinieri di Todi dopo un'indagine durata un paio di settimande.Secondo quanto ricostruito dai militari, in stretto coordinamento con la procura di Spoleto, lo scorso due agosto ha strappato la collana a una donna di 65 anni nelle vicinanze dell'ospedale. La donna, che aveva tentato di opporre resistenza, ha riportato lesioni giudicate guaribili in sette giorni. I carabinieri hanno dato esecuzione all'ordinanza per rapina e lesioni personali aggravate, emessa dal giudice delle indagini preliminari.Il rapinatore, secondo la ricostruzione degli investigatori, dopo aver individuato e seguito la vittima in prossimità dell'ospedale, ne aveva studiato i comportamenti e appena si è presentato il momento propizio è entrato in azione. L'arrestato è stato rinchiuso nel carcere di Spoleto.