Lunedì 5 Febbraio 2024, 12:37 - Ultimo aggiornamento: 14:38

C’è un retroscena che emerso nelle ultime ore e riportato sull’edizione cartacea del Il Messaggero che riguarda la fine dell’avventura alla Roma di José Mourinho. Il portoghese dopo essere stato esonerato dal presidente Dan Friedkin ha lasciato l'anello regalatogli dai calciatori dopo la vittoria della Conference League dentro l'armadietto di Pellegrini, in quanto capitano, come si fosse sentito tradito da una squadra che secondo il portoghese non si era comportata da uomini, vista poi la decisione di avallare immediatamente la scelta di De Rossi.

A nulla sono valse le spiegazioni di Lorenzo e di altri calciatori più rappresentativi, ignari della volontà dei Friedkin fino al lunedì dell'esonero. Così Daniele, appena arrivato e conoscendo soprattutto l'ambiente, ha impiegato un nulla per annusare l'aria, mettere a frutto la sua esperienza ultraventennale fatta di 623 presenze da calciatore, voltando radicalmente pagina con il passato.

De Rossi: «Torna Sanches, Smalling ci sarà con l'Inter. Dybala? Ho giocato 20 anni con Totti, nessuno gli diceva cosa doveva fare»