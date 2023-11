Uccidono un cervo, lui le chiede di sposarlo e postano la foto sui social: «Parenti scioccati più dal grande animale che dall'anello prezioso»

Un uomo ha proposto alla sua ragazza di sposarlo pochi istanti dopo che lei ha sparato e ucciso un cervo durante una battuta di caccia questo mese. Mentre la coppia posava per «foto professionali» con l'animale da postare sui social, il fidanzato Cole Bures si è inginocchiato per chiedere alla sua ragazza Samantha Camenzind di sposarlo. «Era perfetto, ma ancora non me lo aspettavo», ha detto la ragazza del Nebraska - È qualcosa di unico, non potrei immaginare momento più bello». Durante la recente battuta di caccia, la coppia ha avvistato un cervo a sud di Lincoln. Bures, 32 anni, ha incoraggiato Camenzind, 28 anni, a sparare il primo colpo. Così ha colpito il cervo gigante. Non sono mancate le polemiche sui social. «Cosa c'entra l'animale? Che bisogna c'era?».

«Tutti dicevano che ci saremmo sposati solo dopo aver ucciso un cervo così grosso», ha spiegato ancora Camenzind al giornale. «Ero emozionato quanto lei quando l'ha ricevuto l'anello», ha aggiunto Bures.

Dopo che il cervo è stato ucciso, Bures ha suggerito di chiamare un fotografo professionista per immortalare il momento. Mentre venivano scattate le foto, si è inginocchiato. «Non so se gli altri fossero più scioccati dal fatto che ci stiamo per sposare o dalle dimensioni del cervo», ha concluso lei parlando dei suoi amici e parenti. I due devono ancora scegliere la data del matrimonio, anche se puntano al prossimo autunno. «Non durante la stagione di caccia, però», assicurano.