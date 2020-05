«Accettiamoci per quello che siamo», il coro di 50 donne senza trucco. Su Instagram corsa ai selfie acqua e sapone

«Accettiamoci per quello che siamo». Cinquanta donne cantano senza trucco, mostrandosi per quello che sono. É il progetto audio-video di Elisa Zamagni che ha coinvolto 50 donne, tra cui 12 cantanti e quattro professioniste, Silvia Querci e Beatrice Buffadini, Rada Caselle, insegnante e ballerina professionista, e Apollonia Tolo, make-up artist professionista.

#Quarantinepillowchallenge, ecco il "look" virale del lockdown

Vita in quarantena, le donne reagiscono meglio. Autostima e cura di sè alla prova del coronavirus

«L’idea di questo progetto nasce dalla voglia di mettersi a nudo, in un percorso che parte da ciò che spesso ci fa sentire più sicure di noi, il trucco, fino a giungere alla consapevolezza di poterci piacere anche senza coperture e di accettarci per quello che siamo - spiega la promotrice su Forlì Today - Questo concetto è espresso anche dal brano "Thursday" di Jess Glynne, scritto assieme ad Ed Sheeran e uscito nel 2018, filo conduttore dell’intero progetto. Sono parole che ispirano sicurezza, voglia di stare bene con se stessi, di abbracciare tutte quelle incertezze che ci portano a nasconderci e di non cedere a versioni troppo diverse da ciò che siamo realmente».

«Ci viene ricordato quanto sia importante guardarsi allo specchio e imparare ad amare ciò che vediamo riflesso, senza preoccuparci tanto di quel che gli altri potranno dire di noi». E così cinquanta donne si sono messe in gioco, riprendendosi nella propria casa, senza filtri e senza trucco.

Instagram. #struccata, #struccate. Avanza su Instagram il movimento delle donne con il volto acqua e sapone, sempre più quelle che si mostrano al naturale, anche star dello spettacolo. Le vip in quarantena (compresa Michelle Hunziker) si sono fotografate così come sono al riveglio. Siete bellissime lo stesso, uno dei commenti. Tutte quante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA