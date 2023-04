Domenica delle Palme, la messa accompagnata dal Coro Polifonico dell'Associazione Polifonica Pontina

Domenica 2 aprile alle ore 10 presso la Sede del Consiglio di Stato (Palazzo Spada) in Roma il Coro Polifonico dell'Associazione Polifonica Pontina accompagnerà solennemente la SS.celebrazione eucaristica della Domenica delle Palme presso Confraternita di S.Maria delle Quercia dei Macellai di Roma.

L'Associazione fondata nel 1979 svolge ininterrottamente da più di 40 anni la sua attività di propugnatrice della passione Corale che ha visto realizzarsi in più di 1000 Concerti in tutto il territorio nazionale, tra questi ricordiamo il Concerto al Quirinale nel 2002 alla presenza del Capo dello Stato Carlo Azeglio Ciampi e la partecipazione alla XII giornata mondiale del malato nella Basilica di S.Pietro in Vaticano.Il repertorio presenta un'ampia composizione di generi musicali ,dal gregoriano alla polifonia di Palestrina e Da Victoria, dalle composizioni per coro e Orchestra di Vivaldi, Mozart, Faurè e altri autori contemporanei come Jenkins, Williams, Morricone, Dobrogosh. Dal 1987 Pianista-Organista ufficiale della Polifonica è il M° Gianluca Biondi, docente titolare della cattedra di Pianoforte presso l'I.C."Emma Castelnuovo" di Latina.

Verranno eseguiti i seguenti brani:

- Attende Domino di Miserachs

- Osanna al figlio di David

- Lode e onore a Te

- O Capo insanguinato di J.Bach

- Popule Meus di Palestrina

- Sanctus e Benedictus di C. Gounod

- Ave Verum di Mozart

- O Sacrum Convivium di Molfino

- Salve Mater



L'associazione

L' Associazione Polifonica Pontina nasce a Borgo Sabotino (Latina), figlia di una Schola Cantorum, istituita nell’ allora Villaggio di Passo Genovese dai pionieri della bonifica e dell’ appoderamento dell’ Agro Pontino, e diretta dal M° Aldo Guerrieri, che fu poi tra i tredici firmatari del formale atto costitutivo dell' Associazione del 24 gennaio 1979. La prima direzione artistica fu affidata al M° Cesare Carlini, valido compositore, insegnante presso il conservatorio di Frosinone e in seguito M° del coro de "la Fenice" a Venezia. Il Maestro Carlini è rimasto alla guida della Polifonica per cinque anni, introducendo brani di elevato spessore artistico.

Nel 1984 la direzione del Coro fu affidata al M° Ermenegildo Palermini (componente del Coro Principale dell’ Accademia Nazionale di Santa Cecilia), che introdusse nel repertorio brani sempre più prestigiosi, tra cui la Missa Brevis di Mozart, il Gloria di Vivaldi, i Carmina Burana di Orff, il Regina Coeli di Bartolucci, l' Ave Maria di Somma. Dopo 14 anni di appassionata direzione, il M° Palermini ha lasciato il coro alla direzione del M° Massimiliano Carlini, figlio del primo direttore Cesare. Da diversi anni la Polifonica Pontina si esibisce anche con accompagnamento di gruppi strumentali di archi e fiati, con "La Nuova Arcadia" di Roma e con i "Fiati Ensemble" di Latina.

Nella ultraquarantennale storia dell' Associazione Polifonica Pontina, tra le centinaia e centinaia di concerti eseguiti in tutto il territorio Nazionale (riscuotendo sempre numerosi consensi di pubblico e di critica) spiccano le esibizioni davanti a Sua Santità Giovanni Paolo II nel 1986 ad Aprilia e nel 1991 a Latina, il concerto al Quirinale nella Cappella Paolina il 27 Marzo 2002 alla presenza del capo dello Stato Carlo Azeglio Ciampi, l’ accompagnamento della Celebrazione Eucaristica presieduta dal Cardinale Ruini nella Basilica di San Pietro in Vaticano l’ 11 febbraio 2007 per la XII Giornata Mondiale del malato alla presenza di Papa Benedetto XVI e di una successiva solenne Celebrazione nel Palazzo del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.

L’ Associazione è formalmente costituita come Associazione di Promozione Sociale, riconosciuta anche fiscalmente quale esercente attività con fini culturali, e dal 15 marzo 2023 risulta formalmente iscritta nel RUNTS - Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.E’ iscritta all’ ARCL - Associazione Regionale Cori del Lazio, e, per tale motivo, è aderente alla FENIARCO – Federazione Nazionale Italiana Associazioni Regionali Corali e può beneficiare dell’ apposita convenzione SIAE. Dal 1987 l'Associazione Polifonica si avvale dell'efficace e valida collaborazione del M° Pianista-Organista Gianluca Biondi, rinomato ed applaudito concertista della città Pontina, docente titolare della cattedra di Pianoforte presso vari Istituti Comprensivi, attualmente presso l' I.C. "E. Castelnuovo" di Latina. Dal 2022 la preparazione vocale della Corale è affidata al direttore d'orchestra M° Andrea Rossi di Roma, diplomato presso il Pontificio Istituto di Musica Sacra, Fondatore del Coro Vox Art, Direttore del Coro “B.E. Choir” dell’ Ambasciata Britannica di Roma, Presidente e Direttore dell’ Orchestra Ludi Sonores. Presidente dell' Associazione è dal 2023 l' avv. Carlo Carturan del Foro di Latina.