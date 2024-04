La nuova maglia della Lazio è un omaggio ai Campioni d'Italia 1973/1974

La nuova quarta maglia della S.S. Lazio per la stagione 2023/2024, realizzata da Mizuno, celebra il 50° anniversario della storica vittoria dello scudetto del 1973/1974. Questo speciale kit è ispirato alle divise indossate dai campioni di quell'epoca, con un design che include i nomi dei giocatori incisi in verticale e in rilievo sul davanti, formando eleganti righe gessate monocromatiche. «Il colore azzurro, che richiama le tonalità dell'epoca, è abbinato a bordi a coste sulle maniche e un collo a V, aggiungendo un tocco vintage al look. La maglia è arricchita dallo stemma gommato della Lazio e dalla scritta 'Campioni d'Italia' posizionata al di sotto, il tutto presentato in un esclusivo packaging da collezione». Luis Alberto cruciale per la Lazio nella corsa alla qualificazione Champions