Sant'Andrea della Valle, il coro Artemisia per la lotta contro i tumori femminili

Un concerto per la solidarietà e la tutela della salute. Donne (con il coro femminile Artemisia di Laives) che si esibiscono per aiutare altre donne, sostenendo con il ricavato la Onlus "Iris Roma xle Donne xla Vita", che da anni è impegnata in progetti di sostegno, ricerca, prevenzione e informazione contro la lotta ai tumori ginecologici e in generale per la tutela della salute delle donne. "Una piccola ma piacevole iniziativa", dice la presidente e fondatrice dell'Associazione, Olga Naso, "che ci farà ritrovare finalmente tutti insieme per riannodare i fili della prossimità e della relazione". Il repertorio sarà di stampo pre-natalizio per un concerto che porta nel titolo il senso e la forza della speranza ("Hope – La parola che splende"), nella straordinaria cornice della Basilica di Sant’Andrea della Valle e sotto la direzione del Maestro Paolo Maccagnan.

L'appuntamento è per sabato 4 dicembre, alle ore 17, ed è richiesta la prenotazione oltre al Green pass (l'ingresso è a donazione minima di 30 euro). Oltre al coro, contribuità all'atmosfera il contest all'interno del primo esempio di architettura barocca nella Capitale, con i capolavorari del Domenichino e del Lanfranco. Ed è così che l'arte sposa la tutela della salute, all'insegna del bello. Quanto al programma, l'offerta è ampia e suggestiva, con la Canzone dei pifferai ( canto popolare sulla melodia di Tu scendi dalle stelle), Adiemus, Amate Adea, Hymn, Inno angelico, Salve Regina ( Hail Holy Queen), Climbin' un the mountain ( Spiritual), Babayetu (Padre Nostro in lingua africana), Ave Maria di Caccini, Shenandoah ( tradizionale Monti Apalachi), Feliz Navidad, Marry Christmas, Oh Happy Days, A la nanita nana ( Ninna nanna messicana a Gesù), You raise my up (Tu mi sollevi) Canto di speranza di ispirazione religiosa. Il coro Artemisia di Laives sarà accompagnato da Francesco Bodini alle percussioni, Luca Trentin al piano, Federico De Zorzi alla chitarra e al flauto Marta Bassot. Voce maschile Tenore: Manuel Pavan.