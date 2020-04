La vita tra le pareti, da prigionieri senza colpe e condanne. Il tempo sospeso, tutto accadrà dopo, quando torneremo liberi. E intanto, nell'attesa del fuori, tante cose accadono dentro e nel recinto della casa si possono scoprire inattese libertà. I tacchi? Libera scelta, li metto se mi va anche solo per parlare al web meeting. Il trucco? Certo, ma adesso è diverso: mi faccio bella per me, nessuna maschera da esibire, e chissà, è l'occasione per diventare più creative allo specchio. Sobriamente scapigliate, senza dover arrossire. Nessuno ti guarda e ti giudica, se non pochissimi e sempre gli stessi, fa uno strano effetto all'inizio. Tutto questo vuoto disorienta. Ma basta attraversarlo, quel vuoto, ed eccoci in un nuovo spazio, tutto interiore, dove risistemare pensieri, gettare via vecchie abitudini e scoprirne di altre, conservare l'essenziale.

Alle donne fa meno paura degli uomini. «Hanno competenze emotive diverse, dalla pazienza al controllo dell'aggressività, che le rende capaci di reagire meglio sul piano psicologico - spiega Monica Letta, psicoterapeuta, docente alla scuola di specializzazione dell'Aisfi di psicologia dell'età evolutiva - le donne hanno alle spalle millenni di esercizio all'isolamento, sono abituate a sopravvivere in condizione di limitazione. E dentro casa o sono indaffarate o pacificate, il limite alla libertà non lo soffrono granché».

Il mondo manca, ovvio, la pausa dalla frenesia si allunga non si sa fino a quando. Il silenzio è un lusso ma anche una vertigine. «Le donne hanno maggiori capacità di sopportare uno stato di silenzio, sono più introspettive e hanno più risorse creative e intuitive, dopo qualche giorno di isolamento si riassestano su nuovi parametri», Anna Paola Marini Agostini, psicologa, invita a guardare oltre. «Una volta che si attraversa il tunnel buio del silenzio si può scoprire che dove c'è più buio in realtà c'è più luce. L'uomo fa più fatica a sopportare la deprivazione sensoriali e la mancanza di stimoli della quarantena». La conferma arriva anche dal sondaggio di 50&più: le donne sentono meno il disagio di questi giorni in clausura.

Lontano dagli occhi e anche dai giudizi, dagli stereotipi e dalle richieste, sempre troppe: curata, in forma, disinvolta, ben vestita e pettinata, piacente e pure se fai il discorso più importante della vita con un vestito non intonato alle parole, sarai ricordata per il blu squillante. Quante ne volete. Perché non approfittare dello stop forzato per trasformare la cura in funzione degli altri in cura per sé? Un traguardo ambizioso, ci vorrebbe più di una quarantena. Non siamo partiti bene. Sui social era un diluvio di donne grasse in bikini, ecco i rotoli dopo la quarantena, con capelli impazziti e ricrescite imbarazzanti, effetto della prolungata astinenza da parrucchiere. E allora vai con tutorial per tinte fai da te e ginnastica in salone. «Il lavoro in casa ci fa sentire quanto sia importante il corpo, quelle che hanno problemi con l'immagine di sé, le adolescenti soprattutto, stanno subendo un duro colpo durante la quarantena per la paura di prendere peso», aggiunge Letta.

Cambiamo prospettiva e approfittiamo dell'assenza - quasi - di sguardi. «Si può recuperare una dimensione più affettiva e scoprire il farsi bella perché ci si sente bella più che per mostrarsi al mondo come il mondo chiede», suggerisce Marini Agostini. «E così farsi bella diventa anche un momento di espressione della propria creatività, la cura è il presentarsi bene agli occhi di se stessa, dei proprio figli, del marito».

Anche Clio, make-up artist e influencer, si è mostrata senza trucco e quasi in lacrime, impaurita da quello che le accadeva intorno. «Mascherarsi con il trucco, indossare maschere sociali in questo momento non ha senso, servono le maschere che salvano la vita. Questo è un momento per prendere contatto con sè, nel bene e nel male, recuperare l'essenziale», sostiene la psichiatra e psicoanalista Caterina Scafariello. E l'essenziale non si mostra, bisogna saperlo vedere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA