San Gemini, va in scena lo spirito del Natale. Storia e vicissitudini della regina delle canzoni natalizie

SAN GEMINI In scena la regina delle canzoni natalizie. L'appuntamento con lo spettacolo Cantando Silent Night è per stasera alle 21,15 al teatro comunale di San Gemini.

Tema della rappresentazione, la vera storia di quella che è diventata la canzone natalizia per eccellenza.

Una vicenda rocambolesca che ha inizio in un paesino dell'Austria all'inizio dell'Ottocento, quando pochi versi furono scritti nel freddo di una sagrestia. Da allora, la canzone si è evoluta fino a prendere le sembianze attuali.

A mettere in scena la sua storia, un gruppo di insegnanti e musicisti.

Durante lo spettacolo, verranno spiegate e cantate altre canzoni sul tema, e si esibirà con la cornamusa il professor Marco Baccarelli.

Il copione, scritto dalla professoressa Elvira De Sio,si avvale della direzione artistica del professor Adriano Bernardini, dell'apporto letterario della professoressa Sandra Ceccarelli, autrice di numerosi libri e del direttore d'orchestra Luca Garbini al pianoforte.

L'angolo della poesia e della narrativa per bambini sarà curato dalla professoressa Claudia Marsala, mentre alcune carole saranno riprodotte da Deli Avena.

Alla chitarra Antonio Buonincontri, mentre la famosissima jingle bells verrà cantata dalla giovanissima artista Margherita Spampanato.

«Filo conduttore della serata, la speranza di un futuro di pace e libertà per tutti. Ispirandosi ai giorni in cui - spiegano gli organizzatori - questi versi furono scritti, dopo il Congresso di Vienna, in un' Europa martoriata da guerre fratricide. Uno spettacolo composito che per la sua originalità celebra il Natale ricordando il famoso vero spirito del Natale di Dickens».