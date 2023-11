Narni, Ensemble Libercantus in concerto per festeggiare i dieci anni del coro della cattedrale

NARNI Festa per i dieci anni del coro della cattedrale. Per celebrare l'anniversario concerto dell'Ensemble Libercantus. L'appuntamento è per sabato 18 novembre alle 19 alla concattedrale di Narni.

Fondato nel 2006 da un gruppo di amici con la passione comune per la polifonia, l'Ensemble Libercantus di Perugia ha intrapreso, sotto la direzione del Maestro Vladimiro Vagnetti, un percorso di studio che lo ha portato ad occuparsi della musica antica e della polifonia moderna e contemporanea, sia di ambito sacro che profano.

Un progetto finalizzato a riscoprire le antiche polifonie sacre del XIV secolo conservate presso la Biblioteca Augusta di Perugia.

Negli anni, l’Ensemble ha ampliato il suo progetto musicale e nel 2010 ha partecipato a diversi eventi musicali in Umbria. Da allora il gruppo si è esibito in occasione di tantissime manifestazioni di rilievo nazionale e internazionale.

Ingresso gratuito.