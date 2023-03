Crolla un altro bastione maschile, il coro della cattedrale di Montserrat apre alle donne dopo 7 secoli

Dopo il coro di Ratisbona dei celebri “Domspatzen”, per anni diretto dal fratello di Ratzinger, ora un altro coro interamente maschile dopo sette secoli di rigorosa tradizione apre alle donne. Per la prima volta nei suoi 700 anni di storia, il monastero di Montserrat, vicino a Barcellona, che ospita il famoso coro maschile Escolania, accoglierà donne e ragazze. Il nuovo gruppo corale da camera, è composto da circa 25 tra ragazzi e ragazze tra i 17 e i 24 anni e sarà separato dall'Escolania, che comprende 45 ragazzi tra i 9 e i 14 anni. Al momento resiste e rimane esclusivamente maschile il coro della Cappella Sistina che ha l'onore di cantare in Vaticano alle cerimonie pontificie.

Papa Francesco commissaria il Coro della Cappella Sistina

Il padre del monastero spagnolo, padre Efrem de Montell ha spiegato che hanno deciso di creare un coro misto in modo da alternarlo con i compiti liturgici dell'Escolania anche per dare modo ai ragazzi di riposare. Le selezioni saranno molto rigorose e terranno conto dell'equilibrio ideale delle voci e includono un piano di studi particolarmente duro.

Cecilia Bartoli incide con il coro della Cappella Sistina, è la prima donna ad essere ammessa

Il monastero di Montserat è un luogo di pellegrinaggio famoso nel mondo. Da secoli i fedeli vanno a rendere omaggio alla "Madonna nera", un'effigie della Vergine risalente al XII secolo chiamata la Morenita.