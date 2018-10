Sub affittavano appartamenti a prostitute e trans, due donne arrestate a Latina

Ultimo aggiornamento: 11:44

Avevano stipulato un regolare contratto di affitto, poi trasformato gli appartamenti in case d'appuntamento nelle quali - di settimana in settimana - trovavano alloggio prostitute e transessuali che pagavano da 100 a 200 euro per una stanza e ospitavano clienti a ritmi vertiginosi.I Carabinieri della compagnia di Latina, a seguito di una segnalazione sul viavai di persone negli appartamenti, hanno avviato le indagini al termine delle quali i militari dell'Aliquota operativa hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.Le misure riguardano due donne di 61 e 50 anni, di origine colombiana ma ufficialmente residenti a Napoli, regolarmente in Italia, che si preoccupavano anche di "accogliere" i clienti una volta arrivati nello stabile di via don Torello a Latina.Uno degli appartamenti è stato sequestrato, al momento dell'arrivo dei carabinieri c'erano due clienti, mentre l'altro nel frattempo era stato ceduto a un differente affittuario. Il magistrato che ha seguito il caso è Daria Monsurrò, il giudice che ha firmato l'ordinanza Pierpaolo Bortone.Proseguono gli accertamenti, anche di natura fiscale, sul giro di prostituzione gestito dalle due donne.