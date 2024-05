Venerdì 24 Maggio 2024, 11:58 - Ultimo aggiornamento: 12:09

LA DISCUSSIONE

Sarà la volta buona? Finalmente Latina metterà mano alla riqualificazione del centro storico? Le proposte lanciate dal presidente Ance Pierantonio Palluzzi contribuiranno a fare di Latina una città smart ed europea? E soprattutto, il Comune le recepirà? Lo abbiamo chiesto ad Emilio Ranieri, ingegnere, già assessore ai Lavori Pubblici della Giunta Coletta. Su questo tema aveva presentato una relazione: “Riqualificazione e rilancio del centro storico di Latina”. «Ho preparato quel documento per far capire che c’era una storia del centro della città, se non parti da un’analisi, non puoi guardare al domani. Il problema non è fare un piano di recupero: ma dare destinazione alle aree, creare dei percorsi, penso a quello della Cultura, dal Ruspi al Teatro passando per ex Banca d’Italia e Casa della Musica».

Ha il rammarico di non aver portato a termine, da assessore, l’iter di quei progetti?

«Sì, di non aver portato avanti piazza Impastato e il Mercato coperto: in entrambi i casi il promotore era valido, gli uffici al termine delle verifiche dissero di no. Ma io credo che sarebbe servita una interlocuzione tra pubblico e privato, i progetti si potevano modificare, migliorare, se ci sono vincoli o difficoltà sulla parte economica si studia insieme. Un ente pubblico ha tutti gli strumenti per decidere cosa sia il meglio per la collettività e come raggiungere l’obiettivo insieme al privato».

Ora l’amministrazione comunale ci riprova con l’avviso pubblico per individuare un progettista. Che ne pensa?

«Faccio una premessa: ho partecipato anche io in squadra con altri colleghi e con un architetto di grido. Detto questo, avrebbero dovuto farlo come concorso di progettazione. Tra l’altro avrebbero anche risparmiato 46 mila euro».

E’ l’ennesimo tentativo di ripensare il centro.

«All’epoca di Rosolini assessore, dopo che fu annullato il Piano regolatore di Cervellati vennero dati incarichi per fare piani di recupero a undici professionisti, ciascuno aveva uno spicchio dell’Erre 0 ma mancava il centro perché il sindaco di allora voleva incaricare per questo il francese Wilmotte».

Cosa è rimasto di quei lavori?

«Qualcosa di quei progetti venne consegnato, noi lo portammo in commissione, ma c’era un problema: il centro storico era stato trattato come una ciambella con il buco al centro. Era sbagliato il metodo, serviva una uniformità che è mancata».

Sono passati vent’anni. Cosa è cambiato?

«Molto e poco. Sicuramente c’è maggiore attenzione alla mobilità, ma anche il piano di Cervellati era stato attento a questo tema. Oggi siamo tutti d’accordo che servono snodi di scambio, una cosa normalissima che avviene in tutte le città d’Europa. Piuttosto dobbiamo metterci d’accordo su cosa fare degli immobili. L’Intendenza è stata privatizzata, se non dici cosa vuoi farci può essere un problema. Vanno benissimo i project financing, siamo d’accordo sul partenariato ma stabilisce il Comune cosa fare e dove: l’interesse pubblico punto nodale più importante. Aree sottoutilizzate ne abbiamo tante. Gli ex Monopoli in corso Matteotti, la Casa della musica soldi per il progetto ci sono ma bisogna andare avanti, serve una indicazione ben chiara, uno spazio d’incontro? una cavea dove suonare anche esternamente, da 500, mille posti? E poi c’era l’ex Catasto, ma lo ha acquistato proprio Palluzzi. Potrebbe restituirlo al Comune e magari diventare il promotore di un altro dei progetti».

Dalle discussioni e dalle interviste nell’ultima settimana sono emersi molti spunti. Ci dice cosa ne pensa? Cominciamo: la pedonalizzazione del centro.

«Assolutamente d’accordo, con i varchi lungo la circonvallazione che immagino a senso unico con una ciclabile e con una “minimetro” a giro continuo».

I sottopassi sotto i viali pedonali?

«Non mi piacciono, l’unico sottopasso secondo me va fatto a Borgo Piave, così il borgo rinasce».

Cefaly ha detto che la città è incompiuta che gli spazi rimasti vuoti vanno riempiti.

«Sono d’accordo al riempimento con destinazioni d’uso, a dire il vero non sono neppure contrario a parcheggi multipiano, ci sono strutture moderne e funzionali.

Dia un suo contributo alla discussione.

«Credo che si debba lavorare sui singoli edifici. E’ il modo per cambiare volto a una città, come a Bilbao con il Guggenheim. Prendi il mercato annonario, se lo fai cambia tutto. A volte grandi edifici modificano il centro. Tra l’altro il mercato del food diventerebbe una vetrina provincia e regionale, sarebbe un modo per dire con chiarezza che Latina è il capoluogo di questa provincia. Mi piace citare quello che è accaduto a Monopoli, la biblioteca civica Propsero Rendella, è stata chiusa per 11 anni, ora è uno spazio polifunzionale, non è più quella di una volta dove si andava solo a leggere un libro, oggi è uno spazio di relazione, una cosa che si potrebbe replicare all’ex Banca d’Italia».

Cefaly ha proposto di metterci l’archivio di Stato.

«L’archivio storico del Comune di Latina ci starebbe alla perfezione».

V. B.

