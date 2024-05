Per i Comuni il Salva Casa, il decreto per la pace edilizia voluto da Matteo Salvini potrebbe garantire incassi fino a 10 miliardi. È atteso domani in Consiglio dei ministri il varo per la “semplificazione urbanistica ed edilizia”. Obiettivo: sanare le piccole irregolarità. Quelle che riguardano tramezzi, soppalchi, porticati, finestre o tende. Rimandata - ma sarà presentato durante l’iter parlamentare - la misura salva grattacieli che riguarda invece Milano. Intanto dal mondo delle professioni - architetti in testa - si calcola che con le sanzioni le amministrazioni potrebbero incassare fino a 10 miliardi, visto che le piccole irregolarità sono presenti nell’80% degli edifici. Lo scopo è anche quello di sbloccare il mercato, visto che tante case non si possono vendere per le piccole difformità edilizie.

