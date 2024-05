Missione Esa Euclid, le nuove foto del cosmo di antiche galassie

Più di 1.500 miliardi di stelle orfane che vagano senza dimora, 29 antiche galassie che forniscono informazioni sui primi miliardi di anni del cosmo e molto altro: questo è il ricco bottino del primo anno di attività del telescopio spaziale Euclid dell'Agenzia Spaziale Europea, lanciato a luglio 2023. Euclid celebra ora il suo primo anniversario con cinque vedute senza precedenti dell'universo.

In totale, il telescopio ha rivelato 11 milioni di oggetti nella luce visibile e altri 5 milioni in quella infrarossa. Le prime scoperte basate su questi dati sono pubblicate oggi in diversi studi disponibili su arXiv, la piattaforma per articoli non ancora sottoposti a revisione scientifica. Secondo gli astrofisici, i risultati ottenuti finora rappresentano solo la punta dell'iceberg, dimostrando le straordinarie capacità di questo 'detective cosmico'.

Le immagini ottenute da Euclid, che rappresentano appena 24 ore di osservazione, sono almeno quattro volte più nitide rispetto a quelle dei telescopi terrestri e paragonabili a quelle del telescopio spaziale Hubble, ma coprono un'area 175 volte più grande con una profondità senza rivali. «Questo telescopio spaziale intende affrontare le più grandi questioni aperte della cosmologia - afferma Valeria Pettorino, ricercatrice ESA per il progetto Euclid - e queste prime osservazioni dimostrano chiaramente che Euclid è più che all'altezza del compito».