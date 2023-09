Ryder Cup, intensificati i controlli a Roma: 7 arresti e 4 persone denunciate

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio di Roma, intensificati in vista dell’imminente inizio della Ryder Cup che porterà nella Capitale tantissimi spettatori, nelle ultime ore sono state arrestate 7 persone e 4 altre denunciate.

Gli arresti

In quattro distinte operazioni, i Carabinieri impiegati nei servizi antiborseggio lunghe le linee della metropolitana e dei luoghipiù frequentati, hanno arrestato 6 persone, di cui 5 cittadini romeni e uno di origini bosniache, sorpresi a rubare portafogli ad alcuni turisti turisti.

Nel corso dei servizi antidegrado intensificati nei principali nodi scambio dei trasporti pubblici, gli uomini del nucleo Roma Scalo Termini hanno inoltre arrestato un cittadino nigeriano per i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale e porto di oggetti atti ad offendere.

Comemrcio abusivo di prodotti alimentari: le denunce

Denunciato anche un cittadino ungherese senza fissa dimora trovato in possesso di un coltello con una lama di 11 cm; mentre sono stati sanzionati amministrativamente altri due cittadini stranieri per la violazione del divieto di stazionamento nei pressi della stazione Termini. A loro carico è stato emesso anche un ordine di allontanamento per 48 ore dalla suddetta area e una multa di 100 euro.

Sanzionato anche un cittadino della Repubblica Ceca trovato in possesso di alcune dosi di hashish e 5 cittadini peruviani sorpresi in via Marsala mentre commerciavano abusivamente vari prodotti tra cui alcuni alimentari. Tra questi, rinvenute e sequestrate 165 confezioni di ghiaccioli, 50 vaschette di cibo cotto e posateria di plastica, con sanzioni amministrative totali per 5165 euro. I Carabinieri hanno infine segnalato all’Asl due attività commerciali, una in via Montebello e l'altra in via Calatafimi per carenza igieniche.