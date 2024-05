Mercoledì 22 Maggio 2024, 23:45

I DISAGI

Anche a porto Badino si ripresenta l’incubo delle barche incagliate a causa del basso fondale. L’ultimo episodio è avvenuto pochi giorni fa quando un’imbarcazione di 12 metri è rimasta bloccata, con il rischio di finire contro gli scogli. «Ero a bordo con due meccanici per effettuare delle prove in mare - racconta il proprietario del natante - quando siamo rimasti bloccati, pur avendo rispettato il corridoio di passaggio più favorevole. A quel punto abbiamo tentato di effettuare le manovre opportune per liberarci, ma i motori si sono spenti e le correnti spingevano in direzioni opposte. Devo dire che ero abbastanza tranquillo avendo a bordo due meccanici piuttosto esperti, ma questa situazione è insostenibile e non vediamo ancora nessun intervento concreto».

La barca, bloccata per l’incagliamento, si stava muovendo pericolosamente verso gli scogli ma per fortuna gli uomini a bordo sono stati soccorsi e il natante è stato “liberato” appena in tempo da un mezzo adibito a questo tipo di interventi. Non è certo il primo caso e adesso i proprietari delle imbarcazioni attendono interventi risolutivi: «E’ davvero incredibile che non si riesca ad effettuare un dragaggio all’ingresso del porto che consenta a tutti di utilizzare il passaggio. Ci hanno detto che sarà fatto presto, ma stiamo ancora aspettando e nel frattempo soltanto alcune imbarcazioni riescono ad uscire in tranquillità, praticamente solo le barche più piccole non rischiano di restare incagliate».

Si tratta soprattutto di imbarcazioni al di sotto dei dieci metri o comunque guidate da persone esperte che riescono a valutare anche le condizioni della marea. Per evitare di restare incagliati, infatti, è opportuno valutare diversi fattori, a cominciare dal “pescaggio” ovvero l’altezza della parte che rimane immersa nell’acqua e che intercorre quindi tra la linea di galleggiamento e il punto inferiore estremo della chiglia. Ma ci sono anche da considerare il vento e le maree del giorno, il che rende ovviamente più complicato uscire in mare per i meno esperti. «C’è un punto di passaggio - spiega uno dei proprietari - che dovrebbe essere più sicuro, ma non è sempre facile riuscire a fare tutte queste valutazioni e comunque anche in quel punto si sono verificati problemi. Considerando che ci sono proprietari che vengono nel fine settimana per fare una semplice gita in mare con la famiglia, dovrebbero essere messi in condizione di uscire ed entrare nel porto senza rischi». Anche perché si tratta di ormeggiatori che pagano fior di quattrini per avere un posto barca, con contratti annuali che possono facilmente superare i diecimila euro, dipende dalla tipologia e dalla grandezza del natante.

Il problema dei bassi fondali interessa anche il porto canale di Latina, dove i pescatori lamentano da anni le difficoltà in fase di ingresso e uscita. Anche qui si rende necessario un periodico intervento di dragaggio che spesso tuttavia tarda ad arrivare.