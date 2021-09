Brescia, stalking e botte a una coetanea: arrestate 4 ragazzine. Video delle aggressioni sui social

Lunedì 20 Settembre 2021, 10:49 - Ultimo aggiornamento: 10:54

Prima l'aggressione, poi le minacce, lo stalking e i video sui social. Quattro ragazzine di 15 anni sono state arrestate nell'ambito di un'inchiesta dei Carabinieri del Comando Provinciale di Brescia, per i reati di percosse, lesioni e atti persecutori ai danni di una coetanea. Tre ai domiciliari e una in comunità. Sono italiane e abitano in provincia. Complessivamente sono sette le giovani coinvolte, di cui tre non imputabili perché hanno meno di 14 anni. Sono ritenute responsabili di una brutale e violenta aggressione, avvenuta ad aprile scorso nei pressi del Parco San Polo di Brescia nei confronti di una coetanea, conosciuta dalle assalitrici. All'origine della vicenda, la frequentazione - non gradita - da parte della vittima, con l'ex fidanzato di una delle quindicenni.

Ragazze arrestate a Brescia: i video delle aggressioni sui social

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica dei Minori di Brescia e avviate dopo la denuncia della vittima sono state condotte monitorando anche i social network. I militari hanno accertato che la ragazza - conosciuta dalle indagate - era da tempo destinataria di minacce e molestie da parte del gruppo. Il tutto veniva spesso ripreso e pubblicato sui propri profili Instagram dalle autrici delle aggressioni che inviavano i video tramite Whatsapp a gruppi di amici. Le tre ragazze ai domiciliari sono state affidate ai genitori con prescrizione di divieto di uscire di casa se non per contatti con l'ufficio dei servizi sociali minorili e la frequenza scolastica secondo il tragitto più breve.