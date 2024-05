Venerdì 24 Maggio 2024, 11:26

IL SOPRALLUOGO

La piscina comunale scoperta di via dei Mille sarà pronta per giugno, e diverrà struttura autonoma e funzionale grazie a una delibera di giunta; mentre la pressostruttura di copertura (il “pallone”) sarà montato solo in autunno, per la stagione invernale. E a quel punto la vasca scoperta diverrà coperta, e chiusa alla vista, anche a quella della stessa tribuna per gli spettatori, che è a ridosso della vasca.

È l’esito del sopralluogo che ha condotto ieri la commissione Trasparenza del Comune di Latina, presieduta da Floriana Coletta, alla presenza dell’assessore allo Sport, Andrea Chiarato, dei dirigenti Micol Ayuso e Paolo Cestra, e del progettista, architetto Fabio Scalzi. «I lavori del Comune per la copertura pressostatica della piscina scoperta di via dei Mille sono stati ultimati. Il ‘pallone’, da utilizzare nel periodo più freddo, sarà installato ad ottobre», ha dichiarato Chiarato, aggiungendo che «l’intervento è stato realizzato con una parte del finanziamento Pnrr ottenuto per l’intero palazzetto dello sport prima della sua chiusura. Interventi interni che attualmente, come sappiamo, sono stati sospesi per le criticità emerse nei locali sotterranei, per le quali stiamo provvedendo attraverso la convenzione che abbiamo sottoscritto con ‘Sport e salute’». Quello che resta ora da concludere, entro giugno, sono lavori avviati dal gestore, in particolare la realizzazione di spogliatoi sotto la tribuna.

«Il gestore – ha ricostruito l’assessore Chiarato – nel rispetto della convenzione, all’inizio di quest’anno ha comunicato al Suap l’avvio dei lavori di manutenzione straordinaria, finalizzati a rendere autonomo l’impianto natatorio esterno dal quello interno al palazzetto. I lavori consistono nella realizzazione degli spogliatoi nell’area dei servizi igienici e nella dotazione di un anello antincendio attorno al perimetro della piscina e della copertura pressostatica che sarà installata alla fine dell’estate. I lavori in corso hanno ricevuto parere favorevole del Coni e sono in attesa del via libera finale da parte della Asl e dei Vigili del fuoco. Dopodiché saranno sottoposti alla commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo». In questo modo, con il “pallone” che avrà ingressi con porte girevoli sia dal lato della vasca coperta, sia dal lato tribuna-spogliatoi, la vasca scoperta sarà completamente autonoma. Impossibile però, per il pubblico, vederla nella stagione invernale, quando sarà coperta dal pallone: includere anche la tribuna nel pallone stesso sarebbe stato impossibile, dando vita a una struttura gigantesca e imponente, per realizzare la quale sarebbe stato necessario arrivare a puntellarla su terreni di pertinenza del vicino stadio Francioni.

Più ampio il discorso del palazzetto e della vasca coperta, interdetti dopo la scoperta di un problema di staticità della struttura. «Gli uffici - spiega Chiarato - sulla base della convenzione con “Sport e salute”, hanno già svolto diversi incontri e abbiamo il cronoprogramma delle cose da fare: per primo, programmare la sistemazione del blocco spogliatoi, puntellandola, in modo da poter entrare in sicurezza; poi, effettuare la progettazione della vulnerabilità sismica per tutta la struttura. Per queste prime due cose, ci vorranno alcuni mesi». Poi, si tratterà di trovare i fondi, 1,7 milioni di euro, per i lavori: «Il Comune sta predisponendo le risorse con la propria gestione: le troveremo nell’avanzo di gestione. Entro gennaio 2026 dobbiamo finire i lavori Pnrr della vasca coperta (principalmente, abbassamento e ristrutturazione della copertura e diminuzione della profondità della vasca, ndr)».

Andrea Apruzzese

© RIPRODUZIONE RISERVATA