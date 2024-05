Venerdì 24 Maggio 2024, 08:17

Quasi 130 milioni di euro di risorse del Pnrr per mettere in sicurezza sismica 167 luoghi di culto (principalmente chiese).

Il Ministero della Cultura ha infatti assegnato risorse pari a 129,3 milioni di euro per l’adeguamento e messa in sicurezza sismica in 167 luoghi di culto e torri campanili, nell’ambito della linea di azione 1 dell’investimento 2.4: Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fec, Fondo Edifici di Culto, e siti di ricovero per le opere d’arte (Recovery Art), in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Anche quattro città della provincia di Latina beneficeranno dei finanziamenti, per un totale di sei edifici di culto.

A Terracina sono stati assegnati oltre 3 milioni di euro per il recupero della chiesa di San Giovanni e della chiesa Santa Maria della Neve. Questi fondi saranno destinati all'adeguamento e alla messa in sicurezza dei luoghi di culto. Per San Giovanni sono stati stanziati 2 milioni e 200 mila euro, mentre per Santa Maria della Neve 900 mila euro. La Chiesa di San Giovanni, una delle più antiche di Terracina insieme alla Cattedrale, risale al IX secolo. Nel XII-XIII secolo, conosciuta allora come Chiesa di San Lorenzo, era già una delle chiese parrocchiali più importanti della città. Completamente ristrutturata e riconsacrata nel XVII secolo, ha assunto il titolo di San Giovanni Battista ed Evangelista.

Anche la Chiesa Santa Maria della Neve, risalente alla prima metà del '700, è menzionata in un documento notarile ufficiale del 1730 con il nome di Santa Maria delle Fosse. «Questi finanziamenti ci permetteranno di salvare due preziosissimi gioielli restituendoli non soltanto ai cittadini ma a tutti i turisti che vorranno venire a visitarli. Altri tasselli di grandissima importanza del nostro immenso patrimonio storico e culturale che troveranno adesso nuova vita» ha dichiarato l’assessore alla cultura Alessandra Feudi e il sindaco Francesco Giannetti.

Nel territorio di Fondi arriveranno invece due importanti finanziamenti per l’adeguamento anti-sismico della Chiesa di San Pietro Apostolo per 1.880.000 euro e per la Chiesa di Santa Maria del Soccorso 1.360.000 euro.

A Rocca Massima beneficerà di un finanziamento di 335 mila euro per la chiesa di San Rocco, mentre a Sezze la chiesa e l’ex monastero delle Clarisse riceveranno un contributo di 1,1 milioni di euro. Peraltro il monastero è stato inserito nella rete delle Dimore Storiche della Regione Lazio.

Considerando anche le assegnazioni previste in due precedenti provvedimenti – si legge sul sito del ministero – tra giugno 2022 e dicembre 2023, il nuovo provvedimento porta a 374,3 milioni di euro le risorse totali assegnate alla linea di azione 1 del Pnrr.