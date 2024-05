Ciro Immobile e Jessica Melena si risposano, nozze bis per i 10 di matrimonio: il white party, l'abito, gli invitati

«Il 23 maggio 2014 ci siamo detto si. E oggi dopo 10 anni siamo qui per celebrare quello che siamo stati fin ora e rinnovare le nostre promesse d’amore per i prossimi infiniti anni». Ciro Immobile e Jessica Melena hanno organizzato una grande festa per rinnovare le promesse matrimoniali a 10 anni dalle nozze. A Roma è andato in scena un white party a bordo piscina durante il quale la coppia ha celebrato nuovamente il proprio amore, insieme a tanti amici pronti a divertirsi con loro. Tra gli ospiti anche Chiara Nasti, incinta e prossima al parto, e Mattia Zaccagni.