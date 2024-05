Prof di religione accusato di violenza sessuale su minori: Frateschi ha scelto il rito abbreviato

Si è svolta questa mattina l'udienza preliminare davanti al gup Laura Morselli che vedeva imputato il professore di religione Alessandro Frateschi che deve rispondere di violenza sessuale aggrafata dalla minore età delle vittime. Il prof ha chiesto di essere giudicato con il rito abbreviato, alla luce dell'istanza il gup ha fissato due udienze per definire il procedimento. Si torna in aula il 28 giugno per la requisitoria dell'accusa e il 12 luglio quando la parola passerà alle parti civili e alla difesa, poi il giudice emetterà la sentenza. Oggi il prof non era in aula, mentre c'erano tra gli altri la garante regionale per l'infanzia, Monica Sansoni e l'avvocato Nicodemo Gentile che si è costituito parte civile per le vittime e i loro familiari.

Nel corso dell'udienza - ha spiegato al termine l'avvocato Gentile - il perito ha confermato la piena idoneità dei ragazzi a testimoniare e ha attestato che non hanno motivi di acredine e mostrato tutte le loro difficoltà a raccontare episodi così traumatici. «Sono risultati genuini e veritieri» ha spiegato il legale.