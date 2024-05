Venerdì 24 Maggio 2024, 11:35

IL CASO

E’ una lunga storia quella della riqualificazione del centro storico di Latina. Piena di delusioni e piena di sorprese. Passata attraverso due piani regolatori, lìultimo dei quali annullato. Attraverso cinque incarichi diversi affidati per spicchi di centro storico.

Risultato? Il centro che vediamo oggi, lo stesso che abbiamo sotto gli occhi da decenni. Se escludiamo il Teatro D’Annunzio e il Garage Ruspi, nulla è cambiato. Niente biblioteca Stirling, niente Foro Portoghesi, ancora niente Casa della Musica, niente parcheggi interrati. Insomma, Latina.

Adesso il Comune guidato da Matilde Celentano ci riprova. A marzo l’ente ha pubblicato un avviso pubblico per una «manifestazione di interesse finalizzata alla formazione di un elenco di operatori economici per l’affidamento ai sensi dell’art. 50, co. 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023 dei servizi, aventi ad oggetto: incarico per la redazione di una proposta progettuale generale, del nucleo storico della città». Hanno partecipato in tantissimi, tra progettisti singoli e team di professionisti. «Poco meno di cento» dicono dal Comune. L’esame è in corso. A giugno si saprà che è il prescelto.

Ma cosa ha chiesto il Comune di Latina hai partecipanti? Sono undici gli obiettivi fissati dall’amministrazione del capoluogo. Scorrendoli ne balza agli occhi uno: «Di favorire la fruizione del centro storico da parte di turisti e cittadini rendendo agevole la sua penetrazione e la sua conoscenza sotto il profilo della mobilità». Viene da chiedersi perché siano stati usati questi termini, o forse bisognerebbe chiederlo al Comune di Sulmona che nel 2020 ha messo a bando il progetto per la pedonalizzazione del centro utilizzando esattamente la stessa frase. Parola per parola. Controllando gli altri obiettivi abruzzesi si scopre che Latina ne ha copiati tutti tranne uno. Cosa ha escluso? Questo: «Ridurre le barriere architettoniche presenti». Per Sulmona era un tema importante, per noi evidentemente no. Tutto il resto è identico. Da: «Esaltare le qualità architettoniche e artistiche del patrimonio di cui si compone il centro storico», a: «la riorganizzazione dei rapporti tra spazi pedonali e carrabili». Identico pure l’obiettivo di «rivitalizzare il centro storico puntando all'implementazione delle attività esistenti con nuove funzioni».

Dai passi carrabili alla segnaletica, dai giochi per bambini al rinnovo delle pavimentazioni. Un copia incolla che dimostra poca fantasia e scarso rispetto per le attese dei latinensi. Perfino l’obiettivo «di promuovere con costanza l’utilizzo degli spazi pubblici da parte degli operatori commerciali» non è farina del nostro sacco ma del funzionario abruzzese malgrado il risultato sia lo stesso atteso anche a Latina.

Direte: conta l’obiettivo, ovvero arrivare ad un progetto di riqualificazione del centro storico. Giustissimo. Ma se perfino per fissare dei criteri abbiamo bisogno di copiare l’atto di un comune di 24 mila abitanti stiamo messi male. La discussione aperta dal presidente dell’Ance Pierantonio Palluzzi ha l’obitettivo dichiarato di far diventare Latina una città smart di livello europeo. Partire con un copia incolla non è un bell’esordio. Sarebbe stato meglio prendere spunto dalle tante idee emerse in questi giorni

Vittorio Buongiorno

© RIPRODUZIONE RISERVATA