L’INDAGINE

Aveva aperto un’agenzia proponendo servizi di “Poste Telematiche” ingannando molti ignari cittadini che pensavano di pagare tributi locali che in realtà finivano nelle tasche della titolare. La Guardia di Finanza di Latina ha individuato e denunciato la truffatrice senza scrupoli che, secondo la ricostruzione, colpiva soprattutto persone anziane. Sono centinaia i casi individuati sui quali sono in corso gli accertamenti degli investigatori esperti in ambito di polizia economico finanziaria. In particolare i militari del Gruppo di Latina hanno effettuato un’attività di indagine di iniziativa poi confluita nella delega rilasciata dalla Procura della Repubblica di Latina. «Nel mirino - spiegano i finanzieri - un’agenzia operante sotto l’egida di “Poste Telematiche” e dedita all’attività di riscossione di tributi ma in realtà utilizzata per appropriarsi indebitamente delle somme in buona fede corrisposte dagli ignari cittadini».

Secondo l’accusa la titolare dell’agenzia, una donna di 65 anni, avrebbe raccolto da numerosi privati, dal 2017 in poi, ingenti somme di denaro in assenza delle autorizzazioni necessarie. Denaro che soprattutto gli anziani clienti pensavano di pagare per i tributi locali, ad esempio Tari, Imu o addizionali Irpef, ma che invece finivano direttamente nelle tasche della titolare. La donna rilasciava anche delle false ricevute di pagamento, «trattenendo per sé gli interi importi, non versandoli come in realtà lasciato intendere agli utenti» spiega la Guardia di Finanza.

La truffa è emersa dopo una serie di riscontri effettuati al Comune di Latina su centinaia di posizioni di cittadini che pensavano di aver pagato i tributi. La successiva analisi della documentazione amministrativo contabile ha confermato i sospetti, ulteriormente verificati attraverso una serie di accertamenti bancari richiesti e disposti dall’autorità giudiziaria. Le Fiamme Gialle hanno anche ascoltato diversi testimoni: «Sono stati ricostruiti elementi probatori per ipotizzare la commissione di uno strutturato meccanismo di truffa, protratto nel tempo, che ha consentito all’imprenditrice di raccogliere il relativo profitto a discapito di un numero elevato di cittadini, prevalentemente persone anziane» spiegano da Palazzo M.

La donna, quando qualcuno si accorgeva del mancato pagamento dopo aver ricevuto un sollecito dal Comune, provvedeva ad effettuare il versamento fingendo di risolvere un disguido. Ma la maggior parte delle persone, dopo tanto tempo, non aveva più a disposizione la ricevuta e pertanto versava nuovamente gli importi dovuti al Comune. «In alcuni casi - spiega la Guardia di Finanza - le somme incassate dall’agenzia venivano versate parzialmente al Comune solo a seguito di rimostranze dei clienti». La truffa avrebbe fruttato decine di migliaia di euro nel corso degli anni.

Marco Cusumano

