Mercoledì 22 Maggio 2024, 23:50

IL PROGETTO

Se c’è una cosa che tutti ricordiamo del periodo della pandemia è certamente l’utilizzo della mascherina. Introvabili nel primo periodo, sia quelle chirurgiche che quelle Ffp2 che poi hanno di fatto soppiantato le prime per la loro maggiore protezione. Certo però che quelle mascherine hanno prodotto diversi problemi, sia da un punto di vista dermatologico che ambientale, per terra se ne trovavano ovunque. Ora una scoperta rivoluzionaria arriva dalla facoltà di Farmacia e Medicina del Polo Sapienza di Latina, ed è curata dal professor Luciano De Sio insieme ai colleghi Federica Zaccagnini, Daniela De Biase, Francesca Bovieri, Giovanni Perotto, Erica Quagliarini, Irene Bavasso, Giorgio Mangino, Marco Iuliano, Antonella Calogero, Giovanna Romeo, Dharmendra Pratap Singh, Filippo Pierini, Giulio Caracciolo, Francesca Petronella.

Ma di cosa si tratta? «E’ una nuova generazione di maschere facciali intelligenti Ffp2 (Filtering Face Piece of type 2) ottenuta integrando nanomateriali ibridi a banda larga e una metasuperficie ottica autoassemblata». Sembra una cosa fantascientifica e in realtà lo studio che c’è dietro è molto articolato: «La maschera facciale multifunzionale ha contemporaneamente proprietà di disinfezione su richiesta assistita da luce bianca e capacità di biorilevamento», significa in sostanza che è riutilizzabile.

Ma come è possibile? «Queste proprietà sono ottenute da una potente combinazione di nanomateriali ibridi sensibili alla luce bianca termoplasmonica, che hanno eccellenti proprietà di disinfezione fototermica, e biosensori ottici basati su metasuperficie, con un limite molto basso di rilevamento di agenti patogeni. Il sistema realizzato è studiato in esperimenti di analisi ottica, morfologica, spettroscopica e di vitalità cellulare e nel monitoraggio ambientale di agenti patogeni dannosi, evidenziando così le proprietà di riutilizzabilità e rilevamento di agenti patogeni».

L’idea nasce proprio nel periodo Covid: «L’emergenza legata alla diffusione del nuovo coronavirus ha evidenziato l’urgente necessità di realizzare dispositivi di protezione individuale estremamente performanti, sfruttando le proprietà di materiali avanzati. Utilizzando le proprietà chimiche e fisiche offerte dai nanomateriali (oro e rame) e avvalendoci dell’enorme potenzialità dell’intelligenza artificiale, abbiamo realizzato delle nuove mascherine auto-disinfettanti, riutilizzabili e personalizzabili», spiega il professor De Sio. La realizzazione delle mascherine Ffp2 intelligenti è stata supportata dalla Nato (programma Science for peace and security), dall’Afos (Air Force Office of Scientifics Research), da Sapienza e da Uif–Ufi, un’istituzione di promozione della collaborazione universitaria e scientifica tra l’Italia e la Francia.