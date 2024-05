Mercoledì 15 Maggio 2024, 07:35

Due rapine nel giro di pochi minuti. A finire nel mirino dei malviventi altre due stazioni di rifornimento, entrambe Ip. Solo pochi giorni fa un episodio analogo si era verificato all’interno di un distributore di benzina sulla via Pontina, all’altezza di Campoverde. Questa volta i banditi hanno scelto un’area di rifornimento di via Genio Civile, a Campo di Carne, cambiando anche l’orario di azione. Se l’altra settimana avevano colpito in piena notte, questa volta hanno scelto la mattina presto. I rapinatori, due ragazzi, entrambi con casco, sono arrivati in sella a uno scooter.

Erano circa le 6.45 quando, dopo essere scesi dal motorino, pistola in pugno, si sono diretti verso il gestore, minacciandolo. Volevano i soldi presenti in quel momento nella cassa, qualche centinaio di euro. Pochi, visto che la giornata lavorativa doveva ancora iniziare. Il benzinaio però non si è lasciato intimorire dai due giovani rapinatori e li ha affrontati.

I malviventi che non si aspettavano una reazione: il benzinaio ha costretto i due a una repentina fuga. A quel punto i due banditi hanno preso via Genio Civile in direzione di Selciatella. Evidentemente non volevano tornare a casa a mani vuote e hanno pensato di assaltare un’altra stazione di servizio. Si sono diretti quindi verso il distributore Ip di via Pontina, situato sulla carreggiata in direzione Latina.

Una volta arrivati nell’area di servizio sono piombati sul benzinaio. Anche in questo caso, brandendo la pistola, lo hanno minacciato pretendendo subito la consegna del denaro presente in cassa. Stavolta il dipendente del distributore ha preferito consegnare loro quel poco contante che aveva con sé, circa 200 euro. I due sono quindi scappati. Due colpi, uno tentato e l’altro riuscito, nel giro di pochi minuti.

Sulla doppia rapina indagano i carabinieri del reparto territoriale di Aprilia, che hanno ascoltato i due benzinai e acquisito i filmati della videosorveglianza presente nelle due stazioni di servizio. La dinamica è molto simile a quella andata in scena la scorsa settimana. A cambiare è l’arma usata per il colpo, un fucile pochi giorni fa, una pistola ieri mattina. Gli investigatori stanno cercando di capire se dietro a queste ultime rapine vi sia la stessa mano oppure se si tratta di banditi diversi. Di certo ad Aprilia non si respira un bel clima ormai da tempo. Tra i colpi di pistola contro le auto, sei casi da inizio anno, e le rapine degli ultimi giorni, senza dimenticare i furti, la situazione è tornata ad essere critica.