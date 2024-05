Martedì 28 Maggio 2024, 07:55

In occasione degli 80 anni dalla liberazione di Aprilia dal nazifascismo e della “battaglia di Aprilia”, è stato inaugurato all’interno della tenuta Calissoni Bulgari un monumento in ricordo di tutti i soldati caduti.

La tenuta fu infatti un luogo di aspre battaglie e ancora oggi è facile imbattersi in residuati bellici, raccolti nella mostra permanente curata dall’associazione The Factory 1944.

A scoprire il monumento sono state le due figlie di Franco Calissoni, ex sindaco di Aprilia e fondatore della tenuta, insieme al vicesindaco Vittorio Marchitti. L’evento si è inserito nella due giorni di manifestazioni organizzata proprio da The Factory per ricordare gli eventi di 80 anni fa che lasciarono Aprilia in un cumulo di macerie.

Centinaia i visitatori della mostra scambio di militaria, corsi pratico/teorici di fumetto, esposizione radio d'epoca, presentazione libri storici, concorso fotografico a premi, musica dal vivo con ballo swing, mezzi d'epoca con riproduzione campo base alleato/tedesco e reenactors in divise militari e abiti civili originali del '44, apertura straordinaria Museo "La battaglia di Aprilia" con visite guidate all’interno della Tenuta.

Oggi invece ci sarà la cerimonia nel piazzale della stazione di Campoleone.