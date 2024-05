Martedì 28 Maggio 2024, 03:40

«Sono andato personalmente nelle province di Latina e Frosinone, dove abbiamo già individuato i siti». L'annuncio del presidente della Regione Francesco Rocca durante un comizio a Viterbo arriva inaspettato in terra pontina. Si parlava di luoghi idonei a ospitare discariche e, al momento, in provincia di Latina c'è solo un sito per il quale è in corso la conferenza dei servizi: Sant'Apollonia, periferia di Aprilia. Un progetto privato, promosso dalla società Frales che fa capo a Rida Ambiente di Fabio Altissimi, che realizzerebbe tutto a sue spese.

In provincia di Latina erano stati individuati tre siti dal commissario nominato dalla Regione: due erano a Cisterna, in località La Villa e alla ex Goodyear, mentre il terzo ad Aprilia, zona Riserva Nuova in una ex cava. Poi è arrivata la giustizia amministrativa che ha annullato tutto, nel frattempo la Regione ha cancellato gli ambiti che suddividevano la regione proprio per individuare competenze e siti. Sembrava tutto fermo in attesa del conclusione della conferenza dei servizi per Sant'Apollonia, ex discarica di Aprilia fino alla fine degli anni Ottanta e per la quale ci sono pronti 15 milioni di euro del Pnrr per la bonifica. Lavori che dovrebbero iniziare nei prossimi mesi.

Ma il presidente Rocca nel suo comizio è andato oltre. «Ho detto agli amministratori locali (della provincia di Latina, ndr) che mi auguro siano più seri (del presidente della provincia di Viterbo, ndr) rispetto a questo tema». Altra frase che ha destato più di qualche preoccupazione.

«Ad oggi non abbiamo avuto alcun incontro o confronto con Rocca o con altri autorevoli esponenti di Regione sulla identificazione dei siti in provincia di Latina», spiega il presidente della Provincia di Latina Gerardo Stefanelli. «Si continua a parlare di discarica senza fare riferimento a chi la farà e con quali fondi. Se deve essere pubblica, servono i fondi e l'ente che la realizza: noi come Provincia abbiamo solo il potere di pianificazione». «Siamo disponibili a un confronto libero da pregiudizi ideologici e politici, aspettiamo che la Regione faccia il primo passo e ci convochi», conclude Stefanelli, ricordando che «È stato anche abrogato il sistema degli Egato, aspettiamo di capire quali saranno i passaggi amministrativi successivi».

L’assessore all’Ambiente e vicesindaco Vittorio Marchitti resta cauto: «Non c'è nessuna ufficialità. Per noi la battaglia resta in piedi. La conferenza dei Servizi non è stata ancora riconvocata e il procedimento riguardo la richiesta della Frales è ancora in itinere. Proprio l'altro giorno ho partecipato alla riunione con il comitato per via Scrivia e abbiamo valutato come procedere per la bonifica. Per noi dunque la lotta alla discarica non solo è ancora aperta, ma procede a passo spedito».