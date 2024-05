Lunedì 27 Maggio 2024, 05:05

Una lite che sfocia in violenta aggressione. Un uomo che finisce in ospedale con diverse costole rotte. La discussione tra quattro uomini di origini nord africana è iniziata all’interno di un’abitazione di Campoverde, alloggio che condividevano da tempo. Una serata come tante altre dopo una giornata di lavoro.

All’improvviso però gli animi si sono surriscaldati. Uno del gruppo, un 50enne, si è innervosito con i tre connazionali, probabilmente per qualche parola di troppo. La discussione si è fatta sempre più accesa. Prima le urla verso i tre coinquilini, poi gli insulti. Infine, il 50enne ha afferrato un coltello da cucina e ha iniziato a minacciarli.

Vedendolo brandire l’arma, i tre hanno deciso di passare all’azione. Lo hanno quindi affrontato a viso aperto, nel tentativo di disarmarlo. Ne è nata una furibonda aggressione. Calci, pugni e spintoni nei confronti del 50enne accerchiato dai coinquilini. Un’aggressione finita solo quando i tre sono riusciti ad afferrare l’arma.

La lite e le urla generate dalla colluttazione non sono comunque passati inosservati. Qualcuno infatti ha inoltrato la segnalazione ai carabinieri, arrivati poco dopo davanti all’abitazione. Una volta entrati hanno preso subito coscienza di quanto accaduto all’interno dell’alloggio e hanno richiesto l’intervento del personale medico. Gli operatori del 118 che hanno prestato le prime cure alla vittima dell’aggressione, che presentava una evidente ferita da taglio al dito della mano sinistra, per poi trasferirlo all’ospedale di Aprilia.

Il 50enne è stato sottoposto ad accertamenti medici più approfonditi che hanno fatto emergere un quadro clinico complesso: frattura di una costola, lussazione della falange distale del terzo dito della mano sinistra oltre alla ferita da taglio già curata dal 118.

L’uomo è stato quindi dimesso con una prognosi di un mese. Per i tre aggressori, invece, i carabinieri del reparto territoriale di Aprilia hanno proceduto con una denuncia all’autorità giudiziaria per lesioni aggravate.