Mercoledì 29 Maggio 2024, 07:00

Militare dell'Esercito a Sabaudia e consigliere comunale ad Alatri, in provincia di Frosinone. Per portare avanti l'attività politica, il Caporal maggiore Gianluca Borrelli si è dovuto assentare parecchie volte dal suo lavoro al Diciassettesimo Reggimento Artiglieria Controaerei “Sforzesca”, presentando di volta in volta delle autocertificazioni in cui attestava lo «svolgimento di attività istituzionali connesse alla carica di consigliere/capogruppo consiliare» per 198 volte tra il maggio 2017 e febbraio 2021: era pagato dallo Stato mentre svolgeva il ruolo di amministratore.

Per la Corte dei conti non si poteva fare - o meglio, si può ma in certi limiti - e per questo, dopo essere stato assolto in primo grado, ora in appello il militare consigliere è stato condannato a restituire 22.440 euro e spicci allo Stato.

C'è da dire che il testo unico sugli enti locali consente a un consigliere o assessore di assentarsi dal lavoro per partecipare a giunte, commissioni e consigli comunali, ma anche per l'espletamento del proprio mandato elettorale nel limite di 24 ore mensili. Limite che sarebbe stato superato da Borrelli.

Il militare ha prodotto «attestazioni/autodichiarazioni per attività non trovanti riscontro nella documentazione ufficiale del Comune, determinando il correlativo danno a carico della stessa», scrive il giudice. «Tutto ciò a maggior ragione in considerazione della reiterazione costante della condotta, protrattasi senza soluzione di continuità per un periodo alquanto lungo (maggio 2017-febbraio 2021) e del frequente superamento, all’interno del periodo di questione, del limite massimo di ore lavorative mensili previsto dalla legge».

Borrelli, dal canto suo, ha sostenuto «di aver fornito, oltre alle autocertificazioni e con riferimento alle stesse, la prova dello svolgimento di varie attività istituzionali, presso l’ente locale, nelle distinte qualità di consigliere comunale e di capogruppo», con tanto di testimonianza di alcuni funzionari comunali.

Prove che la Corte dei Conti non ha tenuto in considerazione in Appello. «L'attività e i tempi di espletamento del mandato per i quali il lavoratore chiede il permesso retribuito, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente», scrive ancora la Corte dei conti. «Il signor Borrelli ha prodotto alla propria Amministrazione delle mere autodichiarazioni, attestanti lo svolgimento dell’attività di capogruppo, genericamente richiamata (e, dunque, senza alcuna specificazione in ordine alle attività concretamente espletate)»

Il Caporal maggiore ha anche ricordato di essere stato assolto dal tribunale militare dall'accusa di truffa aggravata, ma la sentenza è stata impugnata dal pm, come ha ribadito la corte dei conti. Insomma, dovrà pagare.