Mercoledì 29 Maggio 2024, 00:00

LA STORIA

«Noi non la vogliamo la carta d’identità con scritto Littoria, quegli anni li abbiamo vissuti e la parola Littoria non la vogliamo neppure sentire nominare». Ginesio Tullio, classe 1940, è uno degli anziani nati prima della caduta del regime e di conseguenza la sua carta d’identità dovrebbe riportare “Littoria” come luogo di nascita. «E invece non è così - racconta - perché nel mio caso c’è scritto Latina. A mia moglie invece, nata nel 1941, è comparso Littoria come luogo di nascita sulla nuova carta d’identità elettronica».

Il caso si ripropone ciclicamente ma adesso è subentrato un elemento nuovo, lo Spid. Sono stati infatti segnalati problemi con la procedura per l’attivazione dell’identità digitale per chi risulta nato in località che oggi non esistono più e che non vengono riconosciute dai provider autorizzati alla gestione dello Spid. Casi che non riguardano solo Latina ma anche altri Comuni che hanno cambiato nome nel corso degli anni.

UN PASTICCIO

Il signor Ginesio Tullio, 84 anni, continua a raccontare le disavventure “telematiche” capitate a lui e a sua moglie. «Noi non abbiamo avuto necessità di richiedere lo Spid - spiega - quindi non possiamo sapere se l’indicazione di Littoria avrebbe provocato un blocco. Ma mia moglie ha sempre avuto sui documenti l’indicazione di Latina come data di nascita, così risulta su tutti i documenti emessi nel corso dei decenni e anche sulla laurea. Non capisco perché adesso lei debba risultare nata a Littoria, e non capisco perché invece a me non risulta, nonostante sia nato un anno prima».

I RICORDI

La coppia non l’ha presa bene. Ma questo è un discorso che va ben oltre la burocrazia e le carte bollate, qui entrano in gioco i ricordi d’infanzia e la vita vissuta. «Noi lo sappiamo cosa significa Littoria, il regime, la guerra. Non vogliamo proprio che compaia quella parola, noi siamo di Latina e vogliamo vederlo scritto anche sui documenti». Il signor Ginesio (originario delle Marche) e la moglie Miranda Munaron (di origini venete) si sono presentati in Comune per chiedere la correzione, per eliminare Littoria e inserire Latina: «Ci hanno detto che non dipende da loro, ma dal ministero, che la cosa è complicata e non è detto che sia da correggere. Però così la carta d’identità elettronica è diversa da tutti gli altri documenti in cui risulta Latina, è assurdo».

Anche altre persone hanno situazioni simili e non è detto che l’indicazione di “Littoria” sia errata, anzi potrebbe essere quella giusta visto che alcuni nati prima del 1945 hanno chiesto la correzione da Latina in Littoria. Spesso la motivazione non è ideologica ma molto concreta: un luogo di nascita sbagliato potrebbe creare problemi in diverse pratiche burocratiche, in tema di successione ma anche per questioni urbanistiche, sanitarie o di qualsiasi altro genere.

«E’ vero, c’è anche questo aspetto che è molto importante - commenta il signor Ginesio - ma a noi interessa soprattutto non vedere più scritto Littoria sui nostri documenti, perché sappiamo cosa significa».