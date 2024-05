Martedì 28 Maggio 2024, 11:33

Il tintinnare dei calici di vino, il profumo di una deliziosa frittura di pesce, il vociare animato dei giovani che chiacchierano davanti a uno spritz: dall'ora dell'aperitivo fino a tarda sera, in particolare quando inizia il weekend, il mercatino delle Erbe di Aprilia, che affaccia sull'omonima piazzetta delle Erbe, si anima per davvero. Con le storiche arcate perfettamente integre e riportate in bella mostra, le piante verdi rigogliose e gli arredi moderni che circondano la restaurata fontana di fondazione, il mercato delle Erbe ricorda sempre più i mercati rionali delle città europee, luoghi animati per tutta la giornata, al mattino con il viavai delle attività commerciali e alla sera con locali, ristoranti e birrerie.

Dopo l'inaugurazione ufficiale, avvenuta a novembre scorso a conclusione dei lunghi lavori di rigenerazione urbana da 650mila euro, finanziati da Regione Lazio e Comune di Aprilia, il mercatino delle Erbe non è più soltanto luogo per la vendita di prodotti agroalimentari, ma sta pian piano definendo la propria identità di polo socio-culturale per la città: un luogo che unisce radici storiche e convivialità, dove i cittadini possono ritrovarsi e fare comunità. Alcuni operatori del mercato coperto, che si sono riuniti insieme nell'associazione Mercatino delle Erbe, stanno lavorando per promuovere iniziative culturali, musicali e artistiche per la stagione in arrivo, così come già avviene nella limitrofa piazza delle Erbe che già ospita incontri culturali e iniziative del Comune. Gli operatori del mercato pensano ad attività che coinvolgano giovani e adulti, per far sì che il mercato diventi luogo della cultura, uno spazio creativo per musicisti, cantanti, scrittori e artisti e i cittadini possono godersi mostre, concerti, serate di reading come accade già in tante città italiane ed europee.

«Siamo soddisfatti per come è iniziata la stagione. A giugno però partirà un nuovo cantiere nel mercatino, che durerà almeno fino a dicembre. Come assicurato dall'amministrazione comunale, questi lavori saranno svolti a step e questo dovrebbe permetterci di lavorare comunque per tutta l'estate. I lavori riguarderanno la cupola di vetro, un ponteggio chiuso per permettere i lavori di messa in sicurezza della cupola e in autunno la pavimentazione e l'impianto fognario», spiega Gianluca Marino presidente dell'associazione Mercatino delle Erbe. «In passato - racconta - abbiamo già ospitato iniziative, come flash mob musicali, mostre di artisti, cerimonie di gemellaggio, salotti culturali, serate in costume d'epoca. Per l'estate stiamo valutando la possibilità di organizzare altri eventi culturali, lavori permettendo».

«I lavori, nonostante qualche piccolo disagio durante la stagione estiva, porteranno però migliorie di cui potremmo godere tutti in futuro. Intanto siamo aperti ad accogliere iniziative delle associazioni artistiche e culturali, che possono proporci eventi scrivendoci alla mail assomercatocopaprilia@gmail.com. In futuro vogliamo coinvolgere sempre di più gli artisti in una location così centrale e preziosa per la vita culturale di Aprilia. Sicuramente per il prossimo inverno, a lavori conclusi, potremmo organizzare più liberamente eventi culturali, concerti e mostre», affermano gli operatori del mercatino delle Erbe.