Diversi movimenti pro Palestina hanno organizzato una fiaccolata per le strade di Torino. Molti i partecipanti alla manifestazione che hanno sfilato per la città gridando il coro 'free free Palestine', sventolando bandiere e striscioni con la scritta 'all eyes on Rafah'. La protesta è contro i raid di Israele sulla Striscia di Gaza nei quali continuano a morire i civili palestinesi. (LaPresse)