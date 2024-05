Provoca incidente e fugge, denunciato con il fratello: «Mi hanno rubato l’auto»

La polizia locale di Cisterna ha rintracciato e denunciato insieme al fratello l’autore dell’incidente avvenuto il 17 maggio verso le ore 18 in via Civitona. Coinvolti tre veicoli, una Ford Focus, un’Alfa Romeo e una Nissan Juke. Proprio il conducente della Focus, che aveva provocato lo schianto andando ad impattare contro gli altri due veicoli, non si era fermato per prestare soccorso, fuggendo via.

Gli altri automobilisti hanno allertato la polizia locale di Cisterna, che hanno raccolto le testimonianze dei presenti. Grazie ai loro racconti, gli agenti sono riusciti a risalire alla targa dell’auto fuggita. Inoltre è stata fatta una descrizione puntuale dell’uomo alla guida della Focus.

Quando gli elementi accumulati erano diventati sostanziosi, gli agenti del comando di corso della Repubblica, si sono portati nell’abitazione della donna a cui era intestata l’autovettura. La donna, a sua volta, ha riferito che la Ford Focus era in uso al figlio. Questo, sentito telefonicamente, ha spiegato che il veicolo gli era stato probabilmente rubato qualche giorno prima.

Una versione che però non ha convinto la municipale che ha convocato il ragazzo al comando. Lì il giovane ha confermato la sua versione dei fatti ma le perplessità sono aumentate, perché il suo racconto non combaciava con quanto rilevato dai sistemi di videosorveglianza nell’area dell’incidente.

Poi, la mattina seguente, la Ford Focus è stata ritrovata abbandonata nelle campagne di Velletri. Presentava dei danni compatibili con la dinamica del sinistro di via Civitona e alcune parti mancanti del veicolo coincidevano con quelle rinvenute nel luogo dell’impatto.

A quel punto il ragazzo è stato nuovamente ascoltato: dopo essere caduto più volte in contraddizione, alla fine ha ammesso che nelle fasi concitate dell’incidente alla guida della Focus vi era il fratello, le cui caratteristiche somatiche combaciavano anche con le testimonianze raccolte. Pertanto al conducente della Focus è stata contestata il reato di fuga in occasione di incidente stradale, mentre il fratello è stato denunciato per false dichiarazioni a pubblico ufficiale e simulazione di reato.