Bimba di 8 anni scomparsa a San Giovanni Teatino, l'appello della nonna per ritrovarla: «Torna a casa siamo preoccupati»

di Rosalba Emiliozzi

Nonna Giuseppina, 72 anni, di San Giovanni Teatino, in provincia di Cheiti, è molto preoccupata per la sparizione della nipotina di 8 anni. «Spero stia bene e che torni a casa presto» dice la 72enne alla quale la bambina era stata affidata dal giudice per problemi giudiziari dei genitori. L'appello è rivolto alla figlia, mamma della piccola di 8 anni, che l'avrebbe portata via nel cuore della notte. Era andata a trovare la piccola verso le 19 di sabato. Poi la donna di 36 anni l'aveva salutata e se ne era andata lasciando la figlia a casa dalla nonna. La mattina di domenica la scoperta della sparizione: la bambina non era più nella sua camera. Immediata la denucia e poi le ricerche. Sembra che la mamma, con una chiave di riserva, sia entrata a casa nella notte portando con sè la piccola. La donna ha lasciato l'auto e il cellulare nella sua casa in Abruzzo e risulta irrintraccibile. Bambina di otto anni scomparsa da casa degli zii, paura a San Giovanni Teatino (Chieti): è in fuga con un parente