Anna Kalinskaya, chi è la nuova fidanzata di Sinner: età, carriera, vita privata

Da poche settimane Jannik Sinner ha chiuso con Maria Braccini ma già è venuta fuori la sua nuova relazione con la collega tennista Anna Kalinskaya. Nei giorni precedenti all'inizio del Roland-Garros i due erano stati avvistati insieme in un locale di Parigi. Adesso non c'è più alcun dubbio, infatti Anna è stata vista un'altra volta, in tribuna, in occasione del match di esordio di Jannik contro Eubanks, seduta dietro Volandri e Lorenzi.

Anche la tennista russa scenderà in campo per il Roland Garros, sul campo 14 come secondo match contro Clara Burel. Lo stesso Sinner poi è uscito allo scoperto dichiarando: «Sì, sto con Anna, però teniamo tutto molto riservato, conoscete la mia riservatezza… di più non dico».

Sinner e Anna Kalinskaya, il campione conferma: «Stiamo insieme ma di più non dico»