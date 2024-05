Martedì 28 Maggio 2024, 11:25 - Ultimo aggiornamento: 11:35

IL CASO

Ci sono volte che copiare è utile. «Ruba come un artista» dice il creativo statunitense Austin Kleon. Cioé: non limitarti a copiare e incollare da qualcun altro, non imparare a pappagallo una lezione, ma prendi spunto da chi è arrivato prima di te e ha fatto meglio di te, prendilo come un punto di partenza, uno sgabello da dove spiccare il volo.

E' un po' quello che dovrebbe fare il Comune di Latina all'indomani della brutta figura dell'avviso pubblico per individuare i progettisti per riqualificare il centro storico, dove gli obiettivi del bando sono stati copiati di sana pianta da quelli individuati da Sulmona nel 2020.

Ecco quello è proprio l'esempio di come non bisogna copiare. Tra gli undici obiettivi dati ai progettisti dal Comune abruzzese ne mancavano tanti, non solo utili, ma fondamentali per delineare come deve essere il cuore di Latina nei prossimi decenni.

Per dire, si chiedeva di dare particolare attenzione alle soluzioni da individuare per «la riorganizzazione dei rapporti tra spazi pedonali e carrabili». Sarà evidentemente un problema per il centro storico di Sulmona, ma non pare un problema per Latina. Mancava invece completamente ogni indicazione su come affrontare e risolvere problemi veri, concreti attuali del nostro centro storico.

Uno su tutti: si sarebbe dovuto chiedere ai progettisti di focalizzare l'attenzione e di trovare soluzioni su gli spazi vuoti e su un immobile abbandonato all'interno della circonvallazione come l'ex mercato annonario affacciato su viale don Morosini. E' chiuso nel 2014 e da allora in totale abbandono. Ma su quello, nell'avviso, neppure una parola.

Ma che c'entra il copiare? Visto che ai progettisti non è stato chiesto, proviamo a dare uno spunto non tanto su cosa farne, ma almeno su come fare per riscire nell'intento.

«Siate spugne» dice Austin Kleon. Latina avrebbe dovuto fare lo stesso. Trovare una soluzione, senza neppure andare troppo lontano. Ci sono tanti esempi illustri di ex mercati cittadini diventati punti di attrazione enogastronomica. Da Lisbona a Barcellona, a Parigi: gli esempi da copiare sono tanti.

Ma ce ne è uno vicinissimo: ecco, bastava copiare quello, soprattutto copiare l'iter che ha portato ad inaugurarlo nel giro di pochi anni. Un progetto di rigenerazione urbana. Così ad Aprilia la riqualificazione di piazza delle Erbe è arrivata a dama. Ora il mercato annonario della seconda città della provincia funziona con una decina di attività di ristorazione e sta cominciando a prendere piede. E' una scommessa vinta. L'ex mercato annonario di Latina invece è ancora al palo.