SPERLONGA

L'hotel "Grotta di Tiberio" va demolito subito, anzi no. Il caso della struttura abusiva realizzata a Sperlonga è sempre più un intricato puzzle giudiziario che assume contorni indefiniti e certamente ricchi di colpi di scena. Come la decisione del Consiglio di Stato che ha accolto l'ennesimo ricorso dei proprietari dell'hotel che tentano disperatamente di salvarlo da un destino che sembrava ormai segnato dalle precedenti decisioni. Ora però si torna in aula, il 18 giugno, per discutere l'ultimo ricorso. I giudici della seconda sezione del Consiglio di Stato (presidente Giulio Castriota Scandeberg) hanno infatti sospeso la sentenza 118 del 2024 e tutti gli atti adottati per la sua esecuzione.

Il motivo è spiegato in poche righe: «Considerato che, in attesa della decisione collegiale, appaiono sussistere le condizioni di estrema gravità ed urgenza per accordare la chiesta misura cautelare monocratica sospensiva». I giudici fanno riferimento in sostanza alle «attività economiche negli immobili in titolarità della società ricorrente e della conseguente sopravvenuta insostenibilità degli oneri finanziari, con pressoché irreversibile incisione sull'equilibrio economico-finanziario della stessa società, nonché sugli asset occupazionali e tenuto conto altresì dei prospettati danni». La demolizione, ma anche l'acquisizione al patrimonio pubblico, bloccherebbero ovviamente le attività dell'hotel che continua tranquillamente ad accogliere clienti e prenotazioni. Per questo i giudici hanno accolto il ricorso proposto da Chinappi Aldo Erasmo & C. presentato dagli avvocati Alfredo Zaza D'Aulisio e Alfonso Celotto.

La battaglia legale è stata avviata molti anni fa dai residenti che confinano con l'hotel di Sperlonga. Una storia di carte bollate, tanto complicata nel suo sviluppo quanto semplice nell'esito finale: tutte le ultime sentenze hanno confermato l'illegittimità della struttura. Recentemente il Partito democratico di Sperlonga ha nuovamente attaccato il sindaco Armando Cusani sul tema del conflitto d'interessi. Dopo la doppia sconfitta dei proprietari dell'hotel (al Tar e al Consiglio di Stato) il Comune aveva annullato la concessione edilizia e due permessi a costruire, ordinando la demolizione. «Il Suap - come spiegato dal Pd - ha ritirato le autorizzazioni commerciali, ma la proprietà ha creduto di parare il colpo dando vita a una nuova società di gestione. Una trovata ridicola e pedestre, in quanto non era abusiva la società di gestione, ma è abusivo l'hotel che la società gestiva».

Una battaglia infinita in cui si sovrappone il piano politico con quello giudiziario.