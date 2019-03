Lavori in banchina, operatori preoccupati per la stagione in arrivo a Ponza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I lavori erano indispensabili, lo scorso anno a seguito di specifici controlli emerse che mancavano collegamenti alla rete idrica e fognaria, ma anziché iniziare a ottobre come previsto, sono partiti da alcuni giorni. Per questo gli operatori turistici e commerciali di Ponza sono preoccupati perché la stagione è alle porte e si teme che i lavori non finiscano in tempo.Per adesso ci sono disagi per il passaggio delle auto sulla cosiddetta "Banchina Di Fazio", con pochi mezzi in circolazione e un senso unico alternato che è difficile da rispettare, figurarsi quando la stagione entrerà nel vivo, già con la Pasqua o il ponte dell'1 maggio.Singolare, ieri mattina, la vicenda di una scolaresca che era rimasta bloccata dai lavori. Sono intervenuti i carabinieri che hanno consentito ai bambini di passare e raggiungere l'area dove erano diretti.