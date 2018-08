Controlli dei carabinieri a Ponza: sanzioni e sequestri, chiuso un locale

Controlli dei Carabinieri sull'isola di Ponza, con la sospensione immediata di un'attività, una proposta di chiusura, sanzioni per 9.500 euro.



I militari della stazione, insieme ai colleghi del Nas, hanno svolto accertamenti in sette attività commerciali dedite alla somministrazione di alimenti e bevande. Durante il servizio sono stati sequestrati circa 20 chilogrammi di prodotti ittici privi della certificazione di tracciabilità, un'attività è stata chiusa in quanto uno dei locali controllati è risultato privo dei di requisiti minimi igienico strutturali e per mancato adeguamento dell'impianto idrico è stata proposta la chiusura di un altro locale.





Sabato 18 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:00



© RIPRODUZIONE RISERVATA